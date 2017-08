Volem trepitjar la lluna

Actualitzada 27/07/2017 a les 13:25



Vota'l perquè aconsegueixi el premi del públic!



Aquest relat participa al concurs de Relats d'Estiu del diari SEGRE.Vota'l perquè aconsegueixi el premi del públic!

T'ha agradat?



Aquest relat ha estat seleccionat entre els 35 millors Relats d'Estiu de diari SEGRE. A part premi del públic, el teu. Podràs votar aquest relat clicant a través de Facebook clicant "M'agrada".



Qui en tingui més s'emporta el premi del públic. Així de senzill. El votes?







Et recomanem llegir els altres participants al concurs Aquest relat ha estat seleccionat entre els 35 millorsde diari. A part dels premis als que opta , també pot aconseguir el, el teu. Podràs votar aquest relat clicant a través de Facebook clicant "M'agrada".Així de senzill. El votes?Et recomanem llegir els altres participants al concurs en aquest enllaç

L’Abril i l’Anna eren molt amigues. L’Abril va convidar la seva amiga a casa seva. Quan va arribar l’Anna van decidir anar a l’habitació de l’Abril a parlar i l’Anna va dir: podríem anar a la lluna. L’Abril va dir :el meu pare treballa a la NASA i el meu tiet és el president. Li preguntaré al meu pare si el puc acompanyar. Perquè em va dir que havien de fer un viatge. -Va dir l’Abril. I així ho va fer li va anar a preguntar a l’instant, i li va dir que no que era molt perillós. Llavors l’Abril va agafar el telèfon i va trucar al seu tiet que li va dir el mateix que el seu pare.Llavors van dir doncs ens construirem la nostra nau va dir l’Anna. Van anar amb el pare de l’Abril a una botiga, l’Abril li va dir al seu pare que si li podia donar els diners i esperar-se fora i així ho van fer van entrar les dos nenes i van comprar tot el material necessari.Al dia següent l’Abril va dir-li a l’Anna si volia anar a casa seva a muntar la nau i ella li va dir que si. Així ho van fer, es van posar a muntar la nau. Van agafar el material i li van demanar al pare de l’Abril un tornavís i els hi va deixar. Van anar muntant però no van poder perquè els hi faltaven peses. Llavors l’Abril li va dir al seu pare si podien tornar a anar a la botiga i els va dir que no que havia d’anar al supermercat.L’Abril li va dir a l’Anna, el meu pare sempre porta dos vestits d’astronauta al cotxe per si de cas. Llavors van pensar doncs els hi agafem i els amaguem a la meva habitació. Però l’Anna va preguntar: Com l’agafem del cotxe? L’Abril va dir molt fàcil li diem que volem anar a comprar amb ell i ens esperem al cotxe i li prenem. Bona idea va dir la seva amiga. Llavors quan el seu pare va anar a comprar li van agafar. Quan va tornar el seu pare els van amagar perquè no ho veies. A l’arribar a casa els van portar a l’habitació de l’Abril i els van amagar a l’armari dintre d’una bossa.Van decidir que al dia següent anirien a les dotze de la nit. Justament a les dotze de la nit estaven les dos allí, amb els dos vestits d’astronauta, van entrar i van veure una sala on hi havien moltes naus. L’Abril va dir; el meu pare té una clau on hi ha els números 2007. L’Abril va preguntar: Però que signifiquen aquests números. L’Anna va dir potser son aquets números que hi ha a les naus. Hi van buscar una que hi poses 2007, l’Abril va dir és aquella vermella. Doncs anem a buscar la clau i van anar a casa seva a buscar-la amb molt silenci. Quan tenien la clau van tornar a la NASA i van pujar a la nau. Van ficar la clau i van veure un botó que hi ficava controls automàtics fins a la lluna. Al dia següent quan es va aixecar el pare de l’Abril al no trobar la clau va anar a l’habitació de la seva filla i no la va trobar. Llavors va anar al seu cotxe i no va veure els vestits, va anar a la NASA i no hi havia la nau 2007 llavors va trucar al president i li va explicar tot.El president li va dir al pare de l’Abril que agafes un vestit qualsevol i a un company seu que anessin a buscar a les nenes, van agafar les claus i cap a la lluna; van posar els controls automàtics de anar a la lluna i van apretar el botó de llançament. Es van anar enlairant: les dos amigues ja havien arribat i en aquell moment van baixar de la nau i van començar a jugar a fet i amagat però com que no es sabien posar els vestits correctament no es podien tocar perquè se’n anaven.Quatre hores després van arribar el pare de l’Abril i el seu company. No les van poder agafar perquè no paraven de rebotar. El president va notar que tardaven molt en tornar i va dir a altres treballadors que anessin ells també. En cinc hores ja estaven a la lluna. Van ajudar als seus companys, entre tots van poder ajudar a les nenes a tornar a la nau. Però l’Abril i l’Anna no volien tornar sense trepitjar la lluna i o van poder fer.Però desprès els van dir que havien de tornar van anar a una nau dos astronautes i les nenes i a una altra dos astronautes. Quan van arribar tothom els i demanava autògrafs. Van sortir per les noticies i per tots els mitjans de comunicació.El president de la NASA va decidir deixar forma part de la NASA a les dos nenes i les van entrevista i tothom demanava autògrafs i fotos...A partir d’ara eren les ajudantes del president de la NASA. El millor havien estat les primeres nenes en trepitjar la lluna. Llavors les dos amigues van tenir l’oportunitat de ser les responsables de totes les naus. També van tenir que prendre una decisió si enviaven una altra nau a la lluna. I sí van decidir enviar-ne una altra, la qual hi anaven el pare de l’Abril que es astronauta i el pare de l’Anna que no ho es. Llavors van pujar a la nau 2007 la mateixa que les seves filles. Els pares de les nenes també van tenir la oportunitat de trepitjar la lluna. Quan van arribar tothom els va rebre molt contents.