Govern i Junts pel Sí explicaran els detalls del referèndum en un acte el 4 de juliol

EFE Actualitzada 22/06/2017 a les 10:38

També es preveu posar en funcionament un web en el qual es podran consultar qüestions relacionades amb la cita de l’1 d’octubre i les lleis de desconnexió

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

El govern de la Generalitat i Junts pel Sí (JxSí) tenen previst explicar els detalls del referèndum anunciat per a l’1 d’octubre en un acte públic a Barcelona que se celebrarà el proper 4 de juliol. L’acte servirà per donar a conèixer aspectes tècnics i legals relacionats amb el referèndum sobre la independència de Catalunya previst per a l’1 d’octubre, si bé encara no està clar si l’organització de l’esdeveniment anirà a càrrec del Govern o del grup parlamentari de Junts pel Sí, han assenyalat a Efe fonts de la Generalitat.



A més de l’acte, amb el títol "Garanties.cat", es preveu posar en funcionament un web en el qual es podran consultar qüestions relacionades amb la cita de l’1 d’octubre, les anomenades "lleis de desconnexió" i un apartat de més de 100 preguntes i respostes que resoldran els principals dubtes sobre això, han avançat Rac1 y Catalunya Ràdio. Així mateix, el web disposarà d’un servei d’atenció al ciutadà on un equip de juristes i treballadors públics atendrà les qüestions que se’ls plantegi.



En paral·lel, s’està ultimant una gira per 200 municipis de Catalunya a partir de juliol per donar a conèixer els detalls del referèndum.