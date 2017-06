El líder del Sinn Féin Gerry Adams preveu la unificació d’Irlanda en "pocs anys"

El líder republicanocatòlic va afirmar que l’adhesió a la República d’Irlanda només pot tenir lloc si es "desbloqueja" l’oposició dels partits unionistes-protestants

El líder del Sinn Féin, Gerry Adams, va predir que la unificació de l’illa d’Irlanda es produirà en "uns quants anys curts", en presentar la seua estratègia per aconseguir aquest final en un congrés del seu partit a Belfast.

En dirigir-se als militants, Adams va dir que el Sinn Féin, antic braç polític del ja inactiu Exèrcit Republicà Irlandés (IRA), ha de buscar "les àrees d’acord" amb els seus rivals unionistes (probritànics) a Irlanda del Nord per convèncer-los de les virtuts d’unir el nord i el sud de l’illa.

El líder republicanocatòlic va afirmar que l’adhesió a la República d’Irlanda només pot tenir lloc si es "desbloqueja" l’oposició dels partits unionistes-protestants, partidaris de mantenir Irlanda del Nord com una província del Regne Unit.

"Una Irlanda veritablement unida emergirà de la reconciliació de la gent d’aquesta illa basada en la igualtat", va afirmar.

Els comentaris d’Adams es produeixen en un moment de crisi en les negociacions entre el Sinn Féin i el majoritari Partido Democrático Unionista (DUP) per a la formació d’un Govern autònom de poder compartit a Irlanda del Nord, tal com marca l’acord de pau de Divendres Sant.

Ambdues formacions, representants respectivament de les comunitats republicana-catòlica i unionista-protestant, tenen de termini fins dijous vinent per atansar posicions, o altrament el Govern de Londres podria prendre el control de les institucions de la regió.

A més de per assumptes locals, les seues relacions són tenses perquè el DUP està negociant un pacte de governabilitat amb el Partit Conservador de la primera ministra britànica, Theresa May, que necessita els deu diputats unionistes en el Parlament de Londres per tirar endavant la legislatura després de perdre la majoria absoluta en les eleccions del passat 8 de juny.