Govern insta l’Executiu a permetre el referèndum després d’un article del New York Times

El diari assegura que el Govern podria rebaixar el "fervor" independentista atorgant a Catalunya un millor tracte econòmic i negociant "de bona fe"

El Govern ha instat l’Executiu a permetre la celebració del referèndum d’independència, previst per a l’1 d’octubre, després de la publicació d’un editorial en el New York Times en el qual es defensa una consulta.

El diari The New York Times ha publicat un editorial sobre la situació política a Catalunya en el que defensa que la millor sortida per a Espanya seria permetre un referèndum i que el millor per als votants catalans seria rebutjar la independència.

L’article, titulat "El desafiament de Catalunya a Espanya", agrega que el Govern podria rebaixar el "fervor" independentista atorgant a Catalunya un millor tracte econòmic i negociant "de bona fe" amb els líders catalans per trobar una "solució política", més que confiant en una "interpretació restrictiva" de la Constitució per part dels tribunals.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, s’han fet eco via Twitter d’aquest article, que han publicitat a les xarxes socials, al costat dels seus respectius comentaris.

"El @nytimes intenta guiar l’Estat pel camí de la democràcia: el millor seria permetre el referèndum", ha assenyalat Romeva en un apunt en el seu compte de Twitter.

En un to més irònic, Puigdemont, també en aquesta xarxa, ha dit: "Veig que la idea del cop d’Estat en forma de referèndum -en al·lusió a la vinculació que han fet alguns dirigents del PP -no l’acaben de comprar.