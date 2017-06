Sis nens han estat assassinats pels seus pares en el que va d’any amb l’objectiu de fer mal a les mares, víctimes de maltractament || Les associacions de dones demanen més formació a jutges i personal jurídic per oferir protecció als menors, com es fa amb les dones

“Les organitzacions seguim insistint que un maltractador mai és un bon pare, no es pot preservar la relació paternofilial en un context de violència de gènere”, insisteix la directora de la Fundació Mujeres, que recorda que la llei es va canviar el 2015 per reforçar la protecció dels nens, i va establir que els jutges que coneixen els casos de maltractament han de resoldre sobre la custòdia i les visites dels menors.

Malgrat que “s’hagin tardat diversos anys a reconèixer els menors com a víctimes de violència de gènere”, assegura, “encara que s’hagi fet, es segueixen trobant als tribunals més dubtes que respostes a l’hora d’aplicar les mesures de protecció als menors”, que dicten només per a les seues mares, però no per als nens, tot i que la llei prevegi aquesta possibilitat.

En total, vint-i-un nens han mort en mans dels seus pares o parelles de les seues mares en 5 anys

També la jurista Yolanda Besteiro coincideix que els jutges dicten poques resolucions limitant aquestes visites i poques ordres d’allunyament i protecció per als nens respecte al pare. “Ens sorprèn que davant d’aquestes situacions es mantinguin la custòdia, el règim de visites àmplies i el contacte amb els pares, desconeixent que el maltractador entén que prolongar el maltractament és continuar fent mal a les mares”, afegeix.

“L’expressió «et feriré on et fa més mal», reflecteix aquest context”, explica la presidenta de la Federació de Dones Progressistes, que creu que s’hauria de reforçar la formació dels jutges i de la resta dels operadors jurídics perquè sàpiguen valorar aquest risc davant de “les característiques especials del fenomen del maltractament”.

Els maltractadors “saben que les mares mai es recuperaran de l’assassinat d’un fill, és l’instrument més gran per fer-los mal”, insisteix. Com se senten els nens?

“Ells perceben que viuen en situacions de risc real per a la seua integritat o per a la d’algú, perquè són presents en les agressions cap a les mares; ens han descrit violència física i verbal en el seu dia a dia i com se’ls utilitza per fer mal a la mare, però també en moltes ocasions estan forçats a mantenir un pacte de silenci”, segons explica la directora del Telèfon Anar, Diana Díaz.

“Se senten indefensos paralitzats i viuen entre el dilema de l’entorn de lleialtats als seus pares; no saben bé com posicionar-se i demanar ajuda perquè no es perjudiqui la mare”, afegeix la responsable d’aquest servei d’ajuda, que va atendre 2.700 trucades el 2015 en relació amb la violència de gènere.

El Grup d’Homicidis de la Policia Nacional s’ha fet càrrec de la investigació del que apareix com un nou cas de violència de gènere.

Fonts del servei d’Emergències 112 Andalusia van explicar que cap a les 18.20 hores van rebre avisos de particulars que alertaven d’una suposada agressió en un habitatge del carrer Solidaridad, després de la qual cosa des del telèfon únic d’emergències es va donar avís a la Policia Local i Nacional i a l’Empresa Pública d’Emergències Sanitàries (EPES), que els van confirmar el trasllat d’una dona a un centre hospitalari.

La víctima era mare de quatre fills, presentava múltiples ferides i després d’una hora d’intent de reanimació els metges només van poder certificar la seua mort.