Bárcenas assegura que cap jutge ha qualificat el PP d'organització criminal

EFE Actualitzada 26/06/2017 a les 11:33

L’extresorer del PP compareix al Congrés dels Diputats

© L'extresorer del PP Luis Bárcenas al Congrés durant la seva compareixença en la comissió d'investigació del suposat finançament il·legal del PP. Al seu costat, el president de la comissió, Pedro Quevedo EFE

L’extresorer del PP Luis Bárcenas ha defensat aquest dilluns en la comissió d’investigació sobre el suposat finançament irregular del PP del Congrés que cap jutge no ha definit al PP com una organització criminal sinó que això és una acusació de PSOE. "No és el jutge, són vostès els que diuen que són una organització criminal", ha assenyalat Bárcenas en resposta a la portaveu socialista, Isabel Rodríguez.



Al començament de la seua compareixença, Bárcenas ha pres la paraula per avançar que escoltarà però no respondrà a les preguntes dels diputats ja que es troba immers en dos procediments judicials relacionats amb la causa que s’investiga. Tanmateix ha trencat el seu silenci quan Rodríguez ha acabat la seua intervenció assegurant que els jutges han definit el PP com una organització criminal. "Diu vostè que els jutges, en dos ocasions, han definit al PP i a tota aquesta.... diguem... sistemàtica com una organització criminal, però això no és així", ha assenyalat. I ha postil·lat: "Els jutges no han definit com a organització criminal, és l’acusació del PSOE la que la defineix com una organització criminal".



Bárcenas no només ha respost al PSOE sinó que també ho ha fet en alguna ocasió a la portaveu de Podemos, Irene Montero, que li ha preguntat sobre el finançament de les campanyes electorals. Sobre això, ha exculpat a la cúpula del PP d’estar al corrent del finançament a les campanyes en afirmar que era ell i el tresorer els encarregats de supervisar els fons destinats a les campanyes, encara que no ha precisat si eren legals o il·legals. "No hi havia un comitè nacional que supervisés?", ha preguntat Montero: "Sincerament no, en aquest cas concret no. Érem el tresorer i jo mateix", ha contestat l’exsenador.



La portaveu de Podemos també l’ha interpel·lat sobre si es va quedar amb diners de la caixa "B" del PP.

"En cap cas, ni amb 300.000 ni amb 8.000. Amb zero euros. De fons del partit no m’he apropiat absolutament de res", ha destacat.



Entretant, al portaveu de Ciutadans, Toni Cantó, li ha negat que entregués capses de cigars al president del Govern, Mariano Rajoy, i sobres amb bitllets de 500 euros. "Mai no he dit que li portés una capsa de cigars (a Rajoy) i mai no he dit que li entregués bitllets de 500", ha asseverat.