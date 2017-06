El PSOE titlla a Rajoy de "màxim responsable" d'una "organització criminal"

EFE Actualitzada 26/06/2017 a les 13:33

© La portaveu del PSOE, Isabel Rodríguez. EFE

La portaveu del PSOE a la Comissió d’Investigació sobre el suposat finançament irregular del PP, Isabel Rodríguez, ha acusat avui el president del Govern, Mariano Rajoy, de ser el "màxim responsable" d’una "organització criminal". Rodríguez, que ha obert el torn de preguntes a l’extresorer del PP Luis Bárcenas, que compareix al Congrés, ha titllat a Rajoy d’estar "des de l’origen i fins l’últim dia" en aquesta trama de finançament irregular.



Després que Bárcenas s’estigui negant a contestar a pràcticament totes les preguntes que se li estan formulant, Rodríguez ha llegit algunes de les declaracions de l’extresorer en seu judicial.



Declaracions en les quals admet la comptabilitat "B" del PP o que va repartir sobres amb diners a dirigents del partit com Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. "Rajoy no només coneixia l’existència de la caixa "B" sinó que fins i tot personalment rebia aquests donatius", ha denunciat Rodríguez.



La diputada socialista ha advertit que el PP va acudir "dopat" i amb "trampes" a les eleccions gràcies a aquests fons irregulars, i ha criticat que hagi arribat a un suposat pacte de "silenci" amb el PP per no perjudicar el partit que presideix Mariano Rajoy. "Creu vostè que ha estat fort? El seu silenci d’avui, el seu pacte de silenci amb el PP és la prova que està intentant ser fort com li va demanar Rajoy", ha subratllat.