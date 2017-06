El Govern declara desert el concurs per a la compra d'urnes

EFE Actualitzada 27/06/2017 a les 13:18

Activa un pla alternatiu després de no homologar les dos empreses presentades

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, es dirigeixen a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. Govern de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha declarat desert el concurs per a la compra d’urnes, en no homologar les dos empreses que havien superat els passos inicials del procés de licitació, per la qual cosa a partir d’ara activarà un pla alternatiu per encarregar les urnes del referèndum anunciat per a l’1 d’octubre.



Fonts de la Generalitat han explicat que dilluns es va reunir la mesa de contractació encarregada d’escollir les empreses que podrien proveir les urnes i va prendre la decisió de no homologar cap de les dos aspirants amb possibilitats, Plastic Express i l’UTE d’Espai World y Suministros Integrales Futbida.



Aquesta aturada en el procés administratiu per a la compra d’urnes "no impedeix que l’1 d’octubre hi pugui haver urnes", han recalcat les fonts consultades, ja que una possibilitat és que ara el Govern, alliberat dels procediments que marca el concurs, s’encarregui directament de negociar la compra amb una empresa determinada.