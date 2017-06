Sánchez es reuneix amb Iglesias per explorar possibilitats d'entesa

EFE Actualitzada 27/06/2017 a les 11:39

Una possible moció de censura contra Mariano Rajoy, entre els assumptes

© Sánchez i Iglesias se saluden abans de la reunió al Congrés. EFE

Quinze mesos després de la seua última trobada, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es reuneix aquest dimarts amb el de Podemos, Pablo Iglesias, per explorar les possibilitats d’entesa que hi pot haver entre ambdós partits en el nou context polític. Igual que llavors la reunió se celebra al Congrés, encara que aquesta vegada el reelegit secretari general dels socialistes ja no té escó, per la qual cosa l’entrevista tindrà lloc al despatx de la seua nova portaveu parlamentària, Margarita Robles.



Sobre la taula hi haurà el pla de rescat juvenil que el PSOE pretén tirar endavant en el parlament conjuntament amb Podemos i Ciutadans, el Tractat de Lliure Comerç de la Unió Europea amb el Canadà (CETA) i la possibilitat d’una moció de censura contra Mariano Rajoy, entre altres assumptes.



En l’entorn de Sánchez asseguren que la reunió serà una mera "presa de contacte" dins del seu objectiu de "teixir aliances" amb les quals tirar endavant iniciatives com la del rescat per als joves, proposta que el líder del PSOE vol començar a concretar.



Per la seua part, el líder de Podemos ha avançat que vol parlar també de la pobresa infantil, de les pensions i del CETA.

En aquest punt la discrepància està assegurada, ja que Iglesias considera insuficient l’"abstenció raonada" que han anunciat els socialistes, mentre que Sánchez li explicarà que aquesta és la posició definitiva del seu partit, una vegada que l’executiva federal va aprovar ahir una resolució sobre això.



El líder del PSOE també traslladarà al de Podemos que no contempla "ara per ara" una moció de censura contra Rajoy, encara que Iglesias no l’apressarà ni intentarà imposar-li terminis, perquè comprèn -ha assegurat- que els socialistes són immersos encara en una situació "difícil" i que poden anar treballant en la col·laboració política i parlamentària.



Quinze mesos després d’una reunió que va certificar el seu desacord i va prologar la repetició d’eleccions, Sánchez i Iglesias inauguraran avui un espai de diàleg i treball conjunt encara sense horitzó clar.



El mateix espai o similar que demà dimecres Sánchez intentarà definir amb el president de Ciutadabs, Albert Rivera, encara que aquest ja ha donat mostres que no li posarà tan fàcil.