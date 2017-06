Un atac cibernètic a nivell mundial afecta algunes multinacionals a Catalunya

EFE Actualitzada 27/06/2017 a les 19:03

Rússia i Ucraina, els principals països afectats

© Una terminal de Maersk. EFE

L’atac cibernètic que s’ha produït aquest dimarts i que ha bloquejat els sistemes informàtics de diverses institucions i multinacionals de tot el món, principalment de països com Rússia o Ucraïna, ha afectat l’activitat d’algunes d’aquestes empreses a Catalunya. És el cas de la naviliera A.P. Moller-Maersk, el principal grup industrial de Dinamarca, que ha hagut d’ajustar la seua activitat al Port de Barcelona.



Maersk, propietària d’APM Terminals, ha reconegut que han caigut els sistemes informàtics de moltes de les seues unitats de negoci i que està investigant la situació. Una altra de les empreses que opera a Catalunya i que s’ha vist afectada per l’atac cibernètic és Saint Gobain, que fabrica materials per a la construcció.



El passat mes de maig, al voltant de 30.000 empreses d’uns 150 països, entre elles l’espanyola Telefónica, es van veure afectades per un atac cibernètic en el qual es va fer servir el virus "wannacry" i del es va apuntar a Corea del Nord, encara que el règim de Piongyang va negar les acusacions.