La Guàrdia Civil cita funcionaris de la Generalitat pel cens a l'exterior per al referendum

La Guàrdia Civil ha citat mitja dotzena de persones, entre ells alguns funcionaris de la Generalitat i publicistes, en la investigació oberta per un jutge de Barcelona sobre la campanya institucional del Govern per incentivar la creació d’un cens de catalans a l’estranger.



Segons ha avançat l’emissora Catalunya Ràdio i han confirmat a Efe fonts de la investigació, entre les persones citades per l’institut armat figuren funcionaris del departament de Difusió i de la consellería d’Exteriors, així com treballadors de l’agència de publicitat a què la Generalitat va encarregar la campanya institucional sobre el registre de catalans a l’estranger.



La Guàrdia Civil ha dut a terme aquestes citacions en la seua funció de policia judicial en una causa oberta pel titular-ne del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, segons les fonts.



El jutge manté en secret la causa, que va obrir inicialment arran de les manifestacions del jutge i exsenador d’ERC Santi Vidal, que en diverses conferències va assegurar que el govern català estava recopilant dades fiscals dels catalans i fent classificacions dels jutges per la seua ideologia.



De forma paral·lela a aquesta investigació judicial, la Fiscalia va obrir a finals de març passat diligències per desobediència, prevaricació i malversació de cabals en relació amb la suposada preparació del referèndum independentista, arran de la publicació d’un anunci institucional sobre el "registre de catalans i catalanes a l’exterior".



Tanmateix, el titular del jutjat d’instrucció 13 de Barcelona ha acabat assumint en una sola peça tant el cas Vidal com la investigació inicial de la Fiscalia sobre el cens de catalans a l’estranger, perquè en ambdós procediments hi havia indagacions que s’encavalcaven, en estar vinculades al procés sobiranista.



Segons les fonts consultades, les compareixences davant la Guàrdia Civil de funcionaris i membres de l’empresa de publicitat a què la Generalitat va encarregar la campanya publicitària es van iniciar fa dos setmanes. De fet, la Guàrdia Civil, a qui el jutge havia encarregat ja diverses diligències sobre al "cas Vidal", havia requerit prèviament, a instàncies del ministeri públic, els expedients relatius a la campanya de publicitat institucional amb què la Generalitat pretén promoure la inscripció en el registre de catalans residents en l’exterior.



La campanya, amb el lema "Tens familiars o amics a l’exterior?", incloïa una fotografia amb una tauleta electrònica en la qual apareix el mapa de Catalunya i la pregunta "Sí o no?" en lletra negreta, el que va portar als partits de l’oposició a advertir de que es podria tractar d’un cens de catalans a l’exterior per al referèndum independentista.



A més d’aquestes indagacions, la Guàrdia Civil també té encomanada la investigació que l’Audiència Nacional va obrir el març de l’any passat a entitats i empreses que suposadament estan col·laborant amb la Generalitat per posar en marxa estructures d’Estat, com els serveis d’intel·ligència o la Agencia Tributaria Catalana.



En el marc d’aquestes diligències, obertes per delictes de sedició i malversació, la Fiscalia ha demanat la Guàrdia Civil que requereixi una vintena d’empreses tecnològiques, consultores i de ciberseguretat documentació sobre els contractes amb la Generalitat en relació amb la suposada en marca d’aquestes estructures.