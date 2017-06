© VÍDEO. Polèmica per la reducció policial d'un home gran a Sant Cugat

Policia Local de Sant Cugat del Vallès reduint un home d'edat avançada quan aquest li demana que no el multin. #ungramassa #vergonya pic.twitter.com/CVPzYsKaww — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) 27 de junio de 2017

L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha obert una investigació després que s’hagi difós per les xarxes socials un vídeo amb l’actuació d’un policia local que va retenir una persona gran per suposadament haver estacionat malament el seu vehicle.El consistori ha relatat que l’incident va començar amb l’alerta de l’agent al ciutadà, per haver aparcat malament el seu cotxe, i la seua resposta no va ser la més correcta, sembla, acompanyat per altres fets que acaben amb la seua detenció".En el vídeo, d’alguna cosa més d’un minut de durada, s’aprecia l’agent dirigint-se al veí i un posterior forcejament de l’agent que acaba amb ambdós a terra.