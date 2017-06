Detingut un jove de 17 anys acusat d'agredir sexualment tres nens de 10

EFE Actualitzada 29/06/2017 a les 10:50

Ha succeït a La Pobla de Mafumet, Tarragona

© Un vehicle dels Mossos d'Esquadra. EFE

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns passat un noi de 17 anys acusat d’agredir sexualment tres nens de 10 a La Pobla de Mafumet (Tarragona) sota amenaces. La Fiscalia investiga els fets, que haurien succeït la setmana passada i al detingut se li ha imposat, com a mesures cautelars, una ordre d’allunyament de 150 metres de les tres víctimes - a les quals coneixia i confiaven en ell- i a seguir un tractament terapèutic.



Els fets es van saber quan els nens van explicar el succeït als seus pares i dilluns passat, han confirmat els Mossos d’Esquadra, van detenir l’adolescent.



A la vista celebrada dimarts al Jutjat de Menors, el fiscal va sol·licitar l’internament en règim tancat amb un límit de sis mesos i una ordre d’allunyament i comunicació, segons avança avui "Diari de Tarragona". L’advocada del detingut es va oposar a la mesura, perquè no hi havia hagut exploració de les víctimes i entendre que no existien proves concloents, encara que l’equip tècnic el va avaluar com d’elevat risc per problemes de maduració i de trastorn ansiós.



Aquest equip va aconsellar internament en règim semiobert, però malgrat els indicis, el jutge va decidir esperar "nous indicis i del resultat de les diligències d’investigació que es duguin a terme durant la instrucció".



El jutge té en compte que l’entorn familiar de l’adolescent és adequat, que és esportista, bon estudiant, i no s’aprecia risc de reiteració ni de fuga.



Els fets han provocat tensió en plena festa major del municipi i alguns dels pares de les víctimes van haver de ser atesos per atacs d’ansietat.