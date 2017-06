El Parlament aprova per unanimitat declarar nul·les les sentències franquistes

29/06/2017

L’Arxiu Nacional de Catalunya elaborarà i publicarà una "llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades"

© Representants d'entitats de memòria històrica i diputats al Parlament. Òscar Mirón

El Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat declarar "il·legals" els tribunals derivats de la jurisdicció franquista que van actuar a Catalunya entre 1938 i 1978 i, en conseqüència, deduir la "nul·litat de ple dret" de les seues sentències i resolucions per "causes polítiques".



Els 129 diputats de Junts pel Sí (JxSí), Ciutadans, el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot, el PPC i la CUP presents a l’hemicicle han votat a favor de la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que consta d’un sol article i dos disposicions finals.



Mitjançant el seu únic article, "es declaren il·legals els tribunals de l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir d’abril del 1938 fins desembre del 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just". "I en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista," afegeix l’únic article del text.



En les disposicions finals, s’autoritza a l’Arxiu Nacional de Catalunya a elaborar i publicar una "llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades" d’acord amb els diversos bàndols, decrets i lleis franquistes.



Amb desenes de representants d’entitats dedicats a la memòria històrica i familiars de víctimes de consells de guerra franquistes a la tribuna de convidats del Parlament, entre ells el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, la diputada de JxSí Montserrat Palau, relatora d’aquesta llei, ha subratllat que no es busca "la revenja, sinó la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició" dels crims del franquisme