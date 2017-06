Llibertat sota fiança de 3 milions per a Jordi Pujol fill

L’Audiència Nacional ha dictat la llibertat de Jordi Pujol Ferrusola, fill de l’expresident de la Generalitat, amb la condició que pagui una fiança de 3 milions d’euros, que haurà de dipositar en metàl·lic. En una interlocutòria, la secció tercera de la Sala Penal estima el recurs de llibertat presentat per la defensa de Pujol Ferrusola, però li imposa aquesta fiança perquè creu que amb ella es "garanteix la prohibició que se li imposa de gestionar, per si o per les persones físiques o jurídiques, el seu patrimoni".



El jutge José de la Mata va enviar a Pujol Ferrusola a presó (està ingressat a la presó madrilenya d’Arbreda del Real) el passat 25 d’abril acusat d’ocultar el seu patrimoni des que està sent investigat i li imputa delictes de blanqueig, contra la Hisenda Pública i falsedat dins de la causa en la qual investiga el matrimoni Pujol-Ferrusola i els seus set fills.



El tribunal, compost pels magistrats Alfonso Guevara, María Ángeles Barreiro i Ana María Rubio, acull els arguments del jutge del risc que torni a delinquir i té així en compte la "hipòtesi" que Pujol pugui tornar a blanquejar diners o destruir proves, però creu que la solució del recurs "passa per un pronunciament de rellevància econòmica", és a dir, una fiança.



Això, tenint en compte que, com reconeix la sala, en els últims anys s’han registrat moviments del fill de l’expresident de la Generalitat com l’expatriació de 2,4 milions que tenia a Andorra.



Tanmateix, la secció creu que "una fiança de 3 milions d’euros serviria per salvaguardar els rendiments del capital sostret a la Hisenda" i garanteix que Pujol Ferrusola "no actuarà per si mateix ni per mitjà d’altres persones físiques i jurídiques en altres jurisdiccions".



El jutge va acordar la presó partint dels nous indicis aportats per la Fiscalia Anticorrupció que Pujol Ferrusola ha continuat ocultant el seu patrimoni des que se li investiga a finals del 2012, concretament amb operatives de préstecs ficticis a les que la sala sí que dóna, en canvi, credibilitat.



També va exposar Anticorrupció els últims informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional, en els que assegura que des que se li investiga ha ocultat 30 milions d’euros a la Hisenda Pública. Aquests informes porten als jutges "a preveure com possible que pugui actuar sobre el patrimoni situat fora d’Espanya per articular altres negocis (ficticis o reals)" o mantenir "esquemes societaris fora de nacionals i internacionals i utilitzar-lo en el marc d’altres operacions distraient capital amb inversions més complexes".



També acullen els arguments del jutge De la Mata que Jordi Pujol Júnior va gestionar el patrimoni familiar a Andorra (que els Pujol atribueixen a una herència), però asseguren que la fiança és "proporcional" perquè es tracta d’una "instrucció complexa".



Abans de la seua entrada a la presó, Jordi Pujol Ferrusola i el seu germà Oleguer havien de complir mesures cautelars que es limitaven a compareixences periòdiques al jutjat, retirada del passaport i prohibició de sortir d’Espanya.



El jutge De la Mata investiga en aquesta causa l’origen de la fortuna de la família i assegura que tots els seus membres van orquestrar durant anys una "estratègia compartida i coordinada" per dur a terme "negocis econòmics, generar rèdits, ocultar-los, i distribuir-los entre tots" per aconseguir "el rentat dels actius aconseguits".