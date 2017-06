Mossos i policies locals harmonitzen els seus uniformes com a "Policia de Catalunya"

EFE Actualitzada 30/06/2017 a les 16:47

© El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha presentat els nous uniformes. EFE

Els Mossos d’Esquadra i les 215 policies locals catalanes harmonitzaran a partir d’ara de forma progressiva els seus uniformes, que mantindran una línia gairebé idèntica amb petits detalls diferenciadors, amb l’objectiu de reforçar la seua imatge conjunta com a "Policia de Catalunya". El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha presentat aquest divendres el nou model d’uniforme i ha anunciat que els Mossos d’Esquadra el començaran a utilitzar a partir de finals de 2018 o principis de 2019, quan preveu que es llicenciïn els 500 agents de la promoció que té la intenció de convocar de forma immediata.



Els nous uniformes, que s’han adaptat perquè les armilles antibales puguin anar per sobre de la jaqueta sense cridar l’atenció, seran de color blau fosc i en els Mossos d’Esquadra mantindran a les espatlles el seu color roig corporatiu, mentre que en les policies locals aquestes franges seran de color groc fluor.



Jané ha destacat que aquests nous uniformes, que s’han acordat amb els ajuntaments després de més de dos anys de treball, reforcen el concepte de "Policia de Catalunya", que el seu departament també vol potenciar a través d’un decret d’imatge corporativa, que es consensuarà amb el territori, per mantenir trets comuns als vehicles policials i les comissaries.



Un altre dels punts que és en estudi és que els agents dels Mossos i de les policies locals puguin tenir un número d’identificació (TIP) comuna, sense renunciar al que ara tenen per separat, segons Jané. "Avui és un dia històric", ha exclamat Jané, que ha insistit en què l’harmonització dels uniformes de les policies locals i els Mossos, en els quals s’ha incorporat una petita senyera en el lateral de la màniga esquerra, reforça una imatge conjunta de policia de proximitat i el missatge que són la "Policia de les institucions pròpies de Catalunya".



Jané ha destacat que, una vegada que el Congrés ha aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, la Generalitat convocarà "molt aviat" la promoció de 500 nous agents, malgrat el requeriment d’Hisenda que, partint de les taxes de reposició, la limita a 50 efectius.