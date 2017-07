Puigdemont diu als alcaldes independentistes: "Els molesteu i els feu por"

El món local protagonitza un acte de suport al referèndum

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que l’independentisme és el primer moviment sociopolític a Espanya que va "de baix cap a dalt", i ha dit als alcaldes sobiranistes: "Per això sou importants, per això els molesteu i per això els doneu por, i més que els donareu".

Mig miler d’alcaldes de diferents localitats catalanes han expressat el seu "compromís" amb el referèndum anunciat per al pròxim 1 d’octubre en un acte celebrat al paranimf de la Universitat de Barcelona.

En aquest acte, titulat "El món local pel referèndum", s’ha llegit un manifest en el qual els alcaldes que el subscriuen asseguren que posaran "a disposició de l’organització del referèndum els locals habituals on se celebren totes les jornades electorals en els nostres municipis".

"La clau està que nosaltres fem suficient i entre suficients perquè les amenaces que l’Estat ens vulgui posar i ens dedica cada dia siguin insuficients", ha subratllat el vicepresident català, Oriol Junqueras.