El conseller Baiget admet que probablement no hi haurà referèndum i tem pel seu patrimoni

REDACCIÓ Actualitzada 03/07/2017 a les 11:50

Destaca que "una part del Govern", en la qual ell s’inclou, no és "al nucli dur de les decisions" de l’1-O

© El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, EFE

El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha assenyalat aquest dilluns que "l’Estat té tanta força que probablement" no podran fer el referèndum, sinó "alguna cosa diferent que es pot assemblar al 9 N", i ha admès que tem pel seu patrimoni familiar davant de possibles accions judicials.



En una entrevista a El Punt Avui, Baiget (PDeCAT) ha sembrat dubtes sobre la possibilitat de celebrar un referèndum com a tal i, a més, ha destacat que "una part del Govern", en la qual ell s’inclou, no és "en el nucli dur de les decisions" de l’1-O: "I això genera el que genera", ha afegit.



El conseller del Govern de Carles Puigdemont ha recalcat que no s’ha de "menysprear" l’Estat, que "té tanta força que probablement no podrem fer el referèndum", ja que al "minut 1" d’aprovar la llei de referèndum arribarà "la suspensió".



"Aniran (des de l’Estat) tan en contra que potser haurem de fer una cosa diferent, i alguna cosa diferent es pot assemblar a un 9 N", ha remarcat. Per al conseller, l’"únic" que podria diferenciar les dos consultes és que "en lloc de dos milions (com el 2014) vagin a votar quatre milions de persones".



Davant de les possibles accions judicials, Baiget ha afirmat que podria "aguantar haver d’anar a presó", però no si "van contra el patrimoni", ja que afectaria a la seua família, mentre admet que sent "respecte" quan firma un requeriment judicial.



Baiget, home pròxim a l’expresident català Artur Mas, ha destacat que Puigdemont és "molt més explosiu" que el seu antecessor en la Presidència de la Generalitat i, encara que "connecta amb la gent", a l’hora de treballar és "molt més distant".

També critica la idea de la CUP de convocar una vaga general, ja que "el país no l’aguantaria i pensar que sí que és no conèixer el país", mentre remarca que el model dels antisistema no coincideix "en res" amb el seu.