El fiscal demana de rebaixar la condemna a Urdangarin a 4 anys i mig de presó

Actualitzada 03/07/2017 a les 12:57

L’Audiència de Palma el va condemnar a 6 anys i tres mesos

© Iñaki Urdangarin, en una imatge d'arxiu, a la seua arribada a l'Audiència de Palma. EFE

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat aquest dilluns recurs de cassació per la sentència dictada per l’Audiència Provincial de les Balears en el cas Nóos, en la que demana de rebaixar la condemna a Iñaki Urdangarín a 4 anys i 6 mesos de presó. La Fiscalia sol·licita que se li apliqui l’atenuant de reparació del dany. A més de la condemna de presó demana una inhabilitació absoluta de 9 anys i 6 mesos. L’Audiència de Palma el va condemnar a 6 anys i tres mesos de presó.



En concret, la fiscal María Ángeles Garrido demana que se'l condemni per un delicte continuat de prevaricació en concurs amb un de falsedat en document públic, així com de malversació. En el cas del seu exsoci Diego Torres, que va ser condemnat a 8 anys i mig de presó, demana la mateixa condemna que per a Urdangarin, 4 anys i mig de presó, encara que amb 10 anys d’inhabilitació.



A l’expresident de Balears Jaume Matas li demana un augment en la seua condemna de 4 mesos, en passar de 3 anys i 8 mesos a 4 anys.