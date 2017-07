El xoc d'un autobús i un camió deixa 18 morts a Alemanya

Unes altres 30 persones han resultat ferides

© L'accident es va produir a l'autopista A9, a l'altura de Stammbach, a l'estat federat de Baviera. EFE

El Govern alemany i la policia van donar aquest dilluns per fet que les 18 persones que constaven com a desaparegudes en l’incendi d’un autobús que va xocar contra un camió articulat al sud del país han mort en l’accident, que van resultar ferides unes altres 30. Els passatgers desapareguts "probablement han mort a l’autobús en flames", va informar la policia de Baviera en un comunicat, poc abans que el ministre de Transporte, Alexander Dobrindt, assenyalés que, de moment, s’han rescatat onze cadàvers.



Segons va explicar, els equips de rescat centren ara els seus esforços en recuperar restes de les altres 7 persones que encara consten com a desaparegudes. En una compareixença conjunta davant la premsa amb el titular de l’Interior bàvar, Joachim Herrmann, Dobrindt va subratllar que la dimensió de l’incendi va ser tal que a l’autobús no queda ja cap element inflamable, tan sols el xassís d’acer del vehicle.



Precisament la immensa calor que desprenien les flames va fer impossible que els equips de salvament s’atansessin a l’autobús per intentar un rescat, per la qual cosa els bombers es van concentrar en primer lloc a sufocar l’incendi. Dobrindt i el ministre d’Interior bàvar van criticar el "comportament irresponsable" de molts conductors, "tafaners", que circulaven per l’autovia on va tenir lloc l’accident i que no van facilitar l’accés dels serveis de rescat. Herrmann va assenyalar que a l’aeroport de Munic s’ha creat un centre d’atenció a les famílies de les víctimes, mentre la policia d’investigació criminal i els forenses treballa en la identificació dels cadàvers.



L’accident es va produir a l’autopista A9, a l’altura de Stammbach, a l’estat federat de Baviera, passades les set del matí (05.00 GMT), quan l’autobús, en el que viatjaven un grup de jubilats -46 persones i dos conductors-, va envestir per darrere al semiremolc, que circulava a poca velocitat a causa del trànsit congestionat. Segons el diari "Bild", les víctimes tenien entre 66 i 81 anys.



L’autobús havia sortit de l’estat federat de Saxònia, a l’est del país, amb destinació al Llac de Garda, a Itàlia, va informar el diari regional "Frankenpost".



El conductor del camió, que transportava coixins i llits i que també es va incendiar, va resultar il·lès, mentre que un dels conductors de l’autobús va morir en l’accident.



Al lloc dels fets es van traslladar prop de 220 efectius dels bombers i de la policia, a més d’altres serveis de rescat, ambulàncies i diversos helicòpters.