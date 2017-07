El cessament de Baiget provoca distanciament entre Puigdemont i la direcció de PDeCAT

Alguns membres del PDeCAT parlen de "cop d’Estat" en el partit

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no va informar dilluns a la nit personalment a la direcció executiva del PDeCAT del cessament del fins ahir conseller d’Empresa, Jordi Baiget, el que va generar malestar i desconcert en la formació i posa en relleu la distància del president amb la cúpula de la formació. Fonts del PDeCAT consultades per Efe han indicat que el cessament va generar "sorpresa, desconcert i malestar" en quadres del partit, que qüestionen les formes del president català a l’hora de gestionar la decisió.



Alguns membres del PDeCAT consultats fins i tot parlen de "cop d’Estat" en el partit després de la destitució de Baiget, home pròxim al líder de la formació, Artur Mas, el que posa en relleu la distància entre el president català i la direcció de la formació.



La sorpresa pel cessament de Baiget s’explica, en gran part, perquè Puigdemont no va comunicar ahir a la nit personalment a la direcció executiva del seu partit la decisió; tampoc durant la jornada no va comentar la possibilitat de retirar la confiança al ja exconseller, segons les fonts consultades.



La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, només va tenir coneixement ahir a la nit a través de la consellera de Presidència, Neus Munte, però no ha estat fins aquest matí que Puigdemont ha parlat amb ella, segons han explicat a Efe fonts de la formació.



Va ser precisament Pascal qui va sortir ahir al migdia en roda de premsa, després de la reunió del comitè nacional del PDeCAT, a reafirmar la confiança en Baiget, fins el punt que va assegurar que el Govern arribaria "fins el final" amb el referèndum amb el fins ahir conseller d’Empresa en el Consell Executiu.



El PDeCAT és coneixedor que la potestat de nomenar o cessar consellers és exclusiva del president de la Generalitat, però fonts de la formació consideren que després de l’1 d’octubre, si Puigdemont manté que no desitja ser candidat electoral, haurà d’acatar les decisions de la formació.



Malgrat el malestar en el partit hereu de CDC, han estat pocs els noms que han optat per airejar les discrepàncies en públic.



El més destacat ha estat l’exconseller Francesc Homs, qui en diversos missatges a Twitter va dir ahir a la nit "no compartir" la destitució de Baiget i va afirmar que si se li llança per "unes declaracions més o menys afortunades, hi ha que sobren fa temps" en el Govern, un missatge que podria anar dirigit a membres d’ERC. "A més, políticament decisions així ni sumen ni fan gran el projecte, sinó al contrari", va subratllar Homs, que va afegir una reflexió: "Com és que de moment som els del PDeCAT als quals ens condemnen els de Madrid i/o ens volen fos alguns de Catalunya? Fins als ous", va escriure il·lustrant aquesta última paraula amb una "emoticona".



Una altra condemnada pel 9 N, l’exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, abans dirigent d’Unió però molt pròxima avui dia al PDeCAT, va escriure a Twitter: "Els que ens la juguem el 9 N volíem que tothom pogués opinar, també Jordi Baiget. A favor de sumar, mai de restar".