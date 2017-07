El Govern adverteix els ajuntaments catalans que no poden participar en la consulta

EFE Actualitzada 04/07/2017 a les 16:36

© El secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro. EFE

El Govern ha enviat aquest dimarts una carta als ajuntaments catalans per advertir-los de "l’obligació del respecte a la legalitat constitucional i estatutària", de manera que no poden col·laborar en l’organització del referèndum sobre la independència. Així consta en la missiva amb data avui a la que ha accedit Efe i que l’Executiu, per mitjà del secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, ha remès a 993 entitats locals de Catalunya davant de la possibilitat que participin en una consulta de la qual "reiterats pronunciaments" del Tribunal Constitucional han dit que vulnera la Carta Magna.



Per aquesta raó, el Govern s’adreça als funcionaris responsables dels àmbits jurídic i econòmic dels ajuntaments per obtenir la seua col·laboració, assegurar el compliment de la Constitució i "preservar l’adequada destinació dels fons públics".



Un total de 947 consistoris de tota Catalunya, 4 diputacions provincials i 42 comarques rebran aquesta carta del Govern que comença amb un recordatori: el de l’anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya l’1 d’octubre. Avui el Govern ha enviat aquesta carta davant de la intenció d’un nombre destacat de municipis de Catalunya de participar en l’organització de la consulta.



A la carta, l’Executiu de Mariano Rajoy assenyala que "en la mesura que la Generalitat vol descarregar en els ajuntaments gran part de la seua responsabilitat en l’organització de l’esmentat referèndum", es veu en la tessitura de recordar que la consulta trenca la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. "Ha de tenir-se en compte que un procés d’aquesta naturalesa atempta" contra els articles 1.2, 2, 9.1, 81, 92 i 168 de la Constitució, així com els articles 1 i 2.4 de l’Estatut, escriu en la missiva. "Reiterats pronunciaments" del Tribunal Constitucional així ho han reflectit, destaca el Govern per subratllar tot seguit: "L’Alt Tribunal ha prohibit expressament la continuació del denominat procés constituent a Catalunya i de qualsevol acte preparatori de l’esmentat referèndum".



La carta del Govern va dirigida als secretaris generals i als interventors econòmics dels ajuntaments de municipis amb més de 500 habitants. Ambdues figures es fusionen en un sol funcionari en els consistoris de localitats amb menys de 500 habitants. Són ells els destinataris perquè, en l’escala funcionarial de l’administració local, són els responsables jurídics i econòmics dels ajuntaments.



Així ho remarca el Govern a la carta en assenyalar que "l’adequat respecte a aquests pronunciaments del Tribunal Constitucional incideix directament a l’exercici de les funcions que té encomanades en matèria de fe pública, emissió d’informes jurídics i assessorament legal preceptiu".



L’ajuntament corresponent, per tant, no pot ajudar que aquest referèndum tingui lloc mitjançant la formació del cens, la constitució de les taules, la designació de locals electorals o la reserva de llocs públics per a actes de campanya (són casos que esmenta el Govern a la carta).



L’Executiu acaba la carta brindant tota la seua col·laboració a aquests funcionaris de l’administració local davant de "els dubtes o incerteses" que els puguin sorgir si l’ajuntament al qual estan adscrits contravé "les reiterades advertències" del Constitucional.