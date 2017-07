El Govern ratifica l'oferta de 505 noves places de Mossos per a aquest juliol

04/07/2017

La Generalitat ha modificat l'acord per poder aprovar la convocatòria “d'unes places totalment necessàries per a Catalunya”

El Consell Executiu de la Generalitat ha acordat aquest dimarts mantenir l’oferta pública d’ocupació de 505 places de Mossos d’Esquadra per a aquest 2017, amb l’objectiu de convocar-les aquest mes de juliol.



Per blindar aquesta oferta davant del requeriment rebut pel Govern espanyol, l’executiu ha acordat dos instruments per fer-ho viable. Per una banda, ha modificat l’acord de 18 d’abril, pel qual s’aprovava l’oferta d’ocupació de més de 7.700 places, i deixar en 50 el número de places per a Mossos d’Esquadra. Al mateix temps, ha aprovat una nova oferta pública de 455 places. Amb aquests acords es dóna via lliure a la convocatòria prevista de 505 agents i es dóna seguretat i garanties als aspirants a entrar al cos de Mossos d’Esquadra.



L’oferta pública del passat abril es va fer d'acord amb el càlcul de la taxa de reposició, que és l’indicador que fixa el nombre de places que poden esser objecte d’oferta pública d’ocupació. Tot i això, segons la Generalitat, el Govern espanyol en va fer una interpretació diferent a la de la Generalitat i va considerar que només es podien aprovar 50 places del Cos de Mossos d’Esquadra en comptes de les 505 places previstes en l’acord del mes d’abril.