La Llei de Referèndum preveu declarar la independència abans de 48 hores si guanyés el sí

REDACCIÓ Actualitzada 04/07/2017 a les 14:20

© L'acte de presentació de la Llei de Referèndum EFE

La futura Llei catalana de Referèndum d’Autodeterminació, que aquest dimarts ha estat presentada per Junts pel Sí i CUP, preveu la possibilitat de declarar la independència de Catalunya abans de 48 hores si guanyés el "sí" en un eventual referèndum l’1 d’octubre, mentre que si guanya el "no", el Govern en convocaria unes d’autonòmiques.



JxSí i la CUP estableixen en la llei quines conseqüències tindria que guanyés el "sí" i el "no" en el referèndum, el que ha estat explicat aquest migdia en l’acte de presentació de la nova llei realitzat a l’auditori del Parlament, i no en el ple, ja que no serà tramitada ni votada fins finals d’agost.