La Llei de Referèndum preveu un règim especial emparat en el dret internacional

La futura Llei del Referèndum d’Autodeterminació, presentada aquest dimarts per Junts pel Sí i la CUP, estableix "un règim jurídic excepcional" per intentar celebrar el referèndum d’independència i s’empararà en la legislació internacional, especialment en sentències del Tribunal de l’Haia i el Tribunal Suprem del Canadà.



Junts pel Sí i la CUP han presentat aquest migdia a l’auditori del Parlament -froa per tant del ple de sessions- el contingut de la futura Llei del Referèndum d’Autodeterminació, que té com a finalitat emparar legalment el referèndum que el Govern preveu convocar l’1 d’octubre, i que probablement serà registrada a la cambra i aprovada cap a finals d’agost.



