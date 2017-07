Puigdemont admet que el cessament de Baiget no va ser una "decisió fàcil" i destaca la seua lleialtat

Santi Vila ha pres possessió del càrrec d’Empresa i Coneixement

© Fotografia oficial del nou Consell Executiu després de la presa de possessió de Santi Vila com a conseller d'Empresa i Coneixement

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acomiadat aquest dimarts Jordi Baiget com a conseller d’Empresa i Coneixement reconeixent que el seu cessament "no ha estat una decisió fàcil" i que "avui no és un dia d’alegria ni de felicitat", i ha destacat després la seua "honorabilitat" i "lleialtat".Puigdemont ha fet aquestes declaracions durant la presa de possessió del nou conseller d’Empresa i Coneixement, Santi Vila, que substitueix Baiget, cessat dilluns de manera fulminant després d’expressar dubtes en públic sobre la celebració del referèndum el pròxim 1 d’octubre.