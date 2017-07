Puigdemont crida a no "desertar" i garanteix el "vot decisiu" per a l'1-O

EFE Actualitzada 04/07/2017 a les 21:16

El Teatre Nacional de Catalunya ha acollit la presentació de les garanties del referèndum

© El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un moment de l'acte al Teatre Nacional de Catalunya. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cridat aquest dimarts a la participació i a no "desertar" del referèndum, perquè això suposaria pagar un preu "més alt" en el futur, i ha garantit que el Govern farà possible el "vot decisiu" de l’1 d’octubre.



Puigdemont ha intervingut en l’acte de presentació de les garanties de l’eventual referèndum de l’1 d’octubre des de l’escenari del Teatre Nacional de Catalunya, envoltat de la resta del Govern, diputats de JxSí, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i unes urnes de metacrilat.



El president català ha incidit que els dos aspectes "claus" per a l’1-O són la participació i el resultat, que "cap poder, llei o institució no poden frenar". En aquest sentit, ha cridat a participar en l’1-O sense "desertar de la democràcia", ja que "rendir-nos o resignar-nos portarà a pagar un preu més alt en les generacions futures", ha dit.



Puigdemont ha subratllat que el Govern es compromet "a fer possible aquest vot decisiu" i ha confiat que l’1 d’octubre Catalunya donarà "un exemple al món". Ha subratllat així mateix que l’1 d’octubre "no hi haurà cap xoc de trens", sinó que "un tren de l’statu quo quedarà en via morta i l’altre continuarà la marxa", doncs fins i tot si guanyés el no a la independència "res no tornarà a ser el mateix", al seu judici|seny.