Sánchez assegura el seu suport a Rajoy si fa passos cap a una solució política de Catalunya

Actualitzada 04/07/2017 a les 16:28

El líder socialista s’ha reunit amb el rei Felip

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que recolza al Govern en la defensa de la legalitat i de la Constitució davant el procés independentista a Catalunya, però ha demanat a Mariano Rajoy que doni un "pas" cap a una solució política, i llavors ell també li donarà suport. Sánchez s’ha expressat d’aquesta manera en roda de premsa a la seu del PSOE, sobre una de les qüestions que ha traslladat al Rei durant la reunió de dos hores que han tingut al palau de la Zarcuela. Una qüestió sobre la qual ha vist el Rei "preocupat", com "no pot ser de cap altra manera", ha apuntat el líder del Partit Socialista.



Durant la reunió, Sánchez ha comunicat al cap de l’Estat que el PSOE advoca per una reforma constitucional i per actualitzar el model autonòmic per anar cap a una Espanya de tall federal.



Sobre la situació actual de Catalunya, ja que avui el Govern ha donat detalls sobre l’anomenada Llei de Transitorietat Jurídica, Sánchez ha explicat que "els verbs que s’han de conjugar" sobre això són "dialogar, negociar i pactar, i no assenyalar a culpables".



Perquè, segons el seu parer, urgeix "treballar per una solució negociada i pactada", a què el PSOE estarà sempre "disposat". Així li ho dirà al president del Govern durant la trobada que celebraran dijous vinent. Per al secretari general dels socialistes, la situació a Catalunya s’ha estancat, ja que fa tres anys, quan es va reunir per primera vegada a Moncloa amb Mariano Rajoy, va advocar per "una solució política". Ha comentat que el president del Govern, llavors, no li va fer cas.



Actualment, en comptes d’un 9 N, es preveu l’1 d’octubre la celebració "o no", ha apuntat, d’un referèndum que "situa a Catalunya fora de la legalitat, de la Constitució i de l’Estatut" i que manca de "garanties necessàries" perquè es dugui a terme. D’aquesta manera, Sánchez ha traçat la posició del PSOE respecte a Catalunya i fins on està disposat a donar suport al president del Govern.



Els socialistes defensen la Constitució i la legalitat, però també solucions polítiques i, per això, exigirà dijous a Rajoy que faci "passos" en aquesta direcció. "Si els dóna, el PSOE serà al seu costat, i jo estaré amb ell", ha indicat Sánchez abans d’advertir que no pot continuar la mateixa situació que fa tres anys. "Jo, en el seu cas, faria aquest pas", ha il·lustrat.



Segons ha assenyalat Sánchez en aquesta línia, "ja va sent hora que el president del Govern deixi de dir que defensa la Constitució i la legalitat, en la qual cosa té el nostre suport, i posem a sobre de la taula una solució política".



Preguntat per si demanarà una reunió amb Puigdemont, el secretari general del PSOE ha assegurat que està "obert a poder reunir-se amb ell" i que, a més, estaria "encantat". "Encantat de veure’m amb el president de la Generalitat. Faltaria més", ha dit.