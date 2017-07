“Desertar de la democràcia tindria un preu molt alt per al futur”

Puigdemont diu que “fins i tot si guanya el ‘no’ res no tornarà a ser el mateix” || Junqueras assegura que l’Estat està obligat a acceptar el referèndum

Carles Puigdemont va acomiadar ahir Jordi Baiget com a conseller d’Empresa i Coneixement reconeixent que el seu cessament “no ha estat una decisió fàcil” i que “avui no és un dia d’alegria ni de felicitat”, per destacar després la seua “honorabilitat” i “lleialtat”. El substitueix Santi Vila, que deixa el departament de Cultura en mans de Lluís Puig (vegeu més informació a la pàgina 41).

El portaveu de Sí que es Pot al Parlament, Joan Coscubiela, considera que el cessament del ja exconseller Jordi Baiget “debilita en comptes d’enfortir el referèndum”. Joan Coscubiela adverteix que el text del projecte de llei presentat ahir “vulnera” l’Estatut, “ignora” la legalitat internacional i “es confronta” a l’espanyola, i va treure ferro al fet que part del grup assistís a l’acte de presentació.

Lluís Llach destaca que el camí cap a l’1 d’octubre “hauria estat impossible” sense la CUP

Homs declara que n’està “fins als ous” i Conesa admet que “no sabem on arribarem”

El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Ferran Pedret, va posar en dubte que el Govern o els grups que li donen suport puguin garantir el referèndum de l’1-O amb la llei anunciada ahir: no “es pot predicar de cap manera que es puguin oferir garanties o que es puguin aconseguir estàndards” internacionals.

L’expresident de la Generalitat José Montilla va avisar que el procés independentista i la convocatòria del referèndum unilateral anunciat per a l’1 d’octubre “pot amenaçar la unitat civil” de Catalunya.

El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va advertir a la Generalitat que “no permetrem pressions arbitràries als funcionaris dels ajuntaments”, als quals l’Estat “protegeix” amb la carta remesa dilluns perquè puguin rebutjar participar en un referèndum d’independència.

El delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet, va dir que “els inversors, com tothom, saben que no passarà res” l’1 d’octubre.

Al matí, l’escenari va ser una de les sales del Parlament, en la qual JxSí i la CUP van presentar la llei en què es basarà el referèndum. A la tarda, el Teatre Nacional de Catalunya va acollir l’acte Garanties per a la democràcia, en el qual es va tornar a repassar la llei i les raons de la crida a les urnes.

El president, Carles Puigdemont, es va referir al procés afirmant que “sabem que hi ha riscos, però desertar de la democràcia tindria un preu molt alt per a les futures generacions”. Va remarcar la transcendència de la crida a les urnes dels catalans, independentment del seu veredicte. “Fins i tot si guanya el no, res no tornarà a ser el mateix”, va remarcar. Davant dels que parlen d’un xoc de trens, va negar aquesta possibilitat, perquè un d’aquests trens, va afirmar, “quedarà en via morta”, en al·lusió a les denúncies d’immobilisme de l’Estat que fa el bloc sobiranista.

El vicepresident i líder d’ERC, Oriol Junqueras, va afirmar que l’Estat espanyol està “obligat” legalment a acceptar el referèndum de l’1-O, perquè va crear el seu marc legal entorn del respecte dels drets fonamentals i, en concret, del dret d’autodeterminació de tots els pobles i comunitats polítiques. Va donar suport a la legitimitat del referèndum de l’1 d’octubre, en què els catalans “estan en mans d’un estat que no vol que votin, és a dir, que no li importa el que els ciutadans volen, pensen i decideixen”, tant els que aposten per la independència com els que no. L’acte al Teatre Nacional de Catalunya va comptar amb la participació del president i la portaveu de JxSí al Parlament, Jordi Turull i Marta Rovira, i el diputat del grup Lluís Llach. Aquest últim va fer un reconeixement explícit a la CUP al dir que, sense els cupaires, l’1-O “hauria estat impossible”. A l’acte van assistir també la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; els membres del Govern; els diputats de JxSí –tots compartint l’acte des de l’escenari–, i la majoria dels diputats de la CUP.

La decisió del president, Carles Puigdemont, de cessar de forma fulminant Jordi Baiget com a conseller per admetre dubtes sobre el referèndum i apuntar que podria acabar convocant-se un altre 9-N ha caigut especialment malament en alguns sectors del PDeCAT. El més dur potser ha estat l’exportaveu del Govern i inhabilitat precisament pel 9-N, Francesc Homs, que es va declarar literalment “fins als ous” en el seu compte de Twitter del cost per al seu partit. Ahir, la president de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, en declaracions a Tot Sant Cugat, va afirmar que “és absolutament legítim que hi hagi gent que es plantegi dubtes en relació amb tot aquest procés”. Va afegir que “qui tingui la certesa total d’on arribarem, l’hi aplaudiré, però no sabem on arribarem”. L’exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, també és crítica amb el cessament.

Sectors del PDeCAT consideren també que la decisió de Puigdemont és especialment dura per a la figura de Marta Pascal. La coordinadora del partit havia defensat públicament Baiget només unes hores abans que Puigdemont en prescindís.

De fet, el president va convidar dilluns a abandonar l’Executiu a qui no es vegi capaç d’afrontar el referèndum. Així ho va traslladar en una reunió que va mantenir a primera hora del matí a la seu del PDeCAT, i a la qual va assistir, segons fonts de la formació, l’expresident de la Generalitat de Catalunya i president del partit, Artur Mas; Marta Pascal; el coordinador organitzatiu, David Bonvehí; el president de JxSí al Parlament, Jordi Turull, i tots els consellers. En aquesta trobada, Puigdemont va demanar que deixés el càrrec el qui no fos capaç de seguir el full de ruta cap a l’1 d’octubre, un missatge que també va traslladar en la reunió posterior que va fer el comitè nacional del partit, que se celebra el primer dilluns de cada mes. “Puigdemont dinamita el PDeCAT”, va destacar un dirigent del partit, que considera que s’està premiant Santi Vila al posar-lo al capdavant de la cartera de Baiget, quan, segons el seu parer, ha fet declaracions pitjors que les del ja exconseller.

Homs va rebutjar el cessament de Baiget, destacant que “si per declaracions més o menys afortunades se’l fa fora, n’hi ha que sobren des de fa temps”.

Veus del PDeCAT també lamenten que tota l’atenció estigui sobre el seu partit, quan el vicepresident, Oriol Junqueras, és el responsable d’organitzar el referèndum i consideren que no està complint la seua comesa.