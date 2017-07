Junqueras nega la legalitat d'Espanya i diu que la llei del referèndum s'aprovarà al setembre

EFE Actualitzada 05/07/2017 a les 12:04

Defensa que "el primer dels drets humans és el dret a l’autodeterminació"

© El vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras. EFE

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimecres que la legislació espanyola "no és vàlida" perquè no respecta els tractats internacionals ratificats per l’Estat, i ha situat a començaments de setembre l’aprovació de la llei del referèndum que regularà la consulta de l’1-O. En una entrevista a TV3 un dia després de la presentació pública de la llei del referèndum d’autodeterminació, Junqueras ha assegurat que "la suposada legalitat de l’Estat espanyol és una legalitat que no és legal perquè no segueix el mandat del dret internacional que el mateix|propi Estat espanyol es va autoimposar que havia de complir".



"De legalitat només hi ha una, només n’hi pot haver una, que és la que es deriva del marc internacional, que es deriva del principi democràtic, de l’esperit general del dret, del dret internacional en el seu conjunt i en particular dels drets humans, que formen part del dret internacional," ha agregat en el mateix sentit el vicepresident català.



Per a Junqueras, "el primer dels drets humans és el dret a l’autodeterminació, i l’Estat espanyol es va obligar a si mateix, a través de la firma del Conveni de drets civils i polítics, a generar la seua legislació i a interpretar-la segons aquest dret internacional."



Junqueras ha reiterat aquest argument durant l’entrevista i ha citat el Govern espanyol a explicar-se: "La pregunta rellevant ara és preguntar el Govern espanyol per què incompleix la legalitat, per què firma un conveni internacional que l’obliga a generar una legislació determinada i per què la incompleix".



El vicepresident de la Generalitat ha defensat que la llei del referèndum no fixi un mínim de participació per avalar els resultats al·legant que en la majoria de referèndums d’autodeterminació precedents no s’han marcat "perquè això afavoreix la tasca dels que volen boicotejar-los".



El vicepresident de la Generalitat ha indicat que els espais per celebrar el referèndum de l’1-O seran "els habituals", i ha asseverat que "no obligarem ningú a formar part d’una taula". Oriol Junqueras ha dit ser "molt a prop dels que volen votar que, no perquè només hi ha una diferència: que jo vull votar que sí i ells volen votar que no, però estem totalment d’acord fins el moment de posar la papereta a les urnes". "I després de fer-ho tornem a estar d’acord en tot, que s’ha de respectar el resultat i la voluntat de les persones," ha conclòs.