Forcadell: "Si l'Estat aplica l'article 155, el Parlament defensarà la seua sobirania"

La presidenta del Parlament no té "cap dubte" que se celebrarà el referendum l’1 d’octubre

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha avisat aquest dijous que si l’Estat aplica l’article 155 de la Constitució per suspendre l’autonomia catalana i impedir el referèndum independentista, el Parlament continuarà "actuant com sempre" i "defensant la seua sobirania". En un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Europa a l’Hotel Palace de Barcelona, la presidenta de la Cambra catalana ha expressat que no té "cap dubte" que se celebrarà la consulta l’1 d’octubre i ha reivindicat que "les urnes i els vots sempre venceran les amenaces i les coaccions".



Preguntada davant de la possibilitat que l’Estat suspengui l’autonomia catalana mitjançant l’article 155 de la Constitució com a reacció a la convocatòria del referèndum per part del Govern, Forcadell ha declarat que "no creu" que s’apliqui aquesta mesura ja que és "molt complicat" d’executar.



Tanmateix, ha alertat que si l’Estat utilitza aquesta via, "el Parlament actuarà com sempre defensant la llibertat d’expressió i la seua sobirania. Som els representants del poble català i hem d’actuar com a tal", ha recalcat. Així mateix, ha defensat que la futura llei del referèndum presentada pels partits independentistes no contempli un mínim de participació per donar validesa a la consulta ja que, segons el seu parer, "les condicions i els percentatges s’acorden en els referèndums pactats", mentre que el de l’1 d’octubre no ho serà.



En aquesta línia, Forcadell ha volgut diferenciar l’1-O de la consulta del 9N de 2014, ja que el referèndum previst pel Govern "pot canviar el futur polític de Catalunya", per la qual cosa ha augurat una "alta participació". "No tindrà res a veure amb un procés participatiu no vinculant. Ara la gent sap molt bé que (l’1-O) pot canviar el futur polític del seu país", ha assenyalat.



Segons la seua opinió, la Generalitat ha d’oferir "diàleg i mà estesa" al Govern central fins el mateix dia 1 d’octubre, i ha instat el president del Govern, Mariano Rajoy, a què "truqui o enviï un WhatsApp" al president de la Generalitat, Carles Puigdemont.



La presidenta de la Cambra també ha dit que "respecta" la decisió de Puigdemont de cessar dilluns el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per expressar dubtes sobre el referèndum.



Durant el seu discurs, ha reivindicat que durant els 17 mesos en què ha exercit com a presidenta del Parlament, la Cambra catalana ha aprovat 18 lleis "que no estan relacionades amb el procés sobiranista". A l’esmorzar informatiu han acudit el conseller d’Interior, Jordi Jané; l’expresident de la Generalitat José Montilla; tots els membres de la Mesa del Parlament imputats juntament amb Forcadell; el president de l’ANC, Jordi Sánchez; i diputats de tots els grups excepte de la CUP.