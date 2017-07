Interior convoca 500 places per a mossos, que podran portar tatuatges visibles

Aquesta nova convocatòria elimina el límit de 35 anys d’edat

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha firmat aquest dijous la convocatòria per a la promoció de 500 noves places per als Mossos d’Esquadra, que com a principal novetat elimina el límit de 35 anys d’edat i permet lluir tatuatges en llocs visibles, encara que amb condicions.



Jané, que avui ha clausurat la VII Escola d’Estiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha al·legat que la firma de la convocatòria no "la pot discutir ningú", perquè la Generalitat ha atès el requeriment del ministeri d’Hisenda per limitar a 50 les places de reposició però n’ha afegit 450 més una vegada aprovats els Pressupostos Generals de l’Estat de 2017.



El conseller ha ressaltat que aquesta convocatòria és imprescindible per a la seguretat de Catalunya, ja que dóna resposta "a una exigència de la societat catalana, que necessita noves promocions de mossos".



La convocatòria d’aquesta promoció de mossos, la primera des de l’any 2011, sortirà publicada aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la qual cosa permetrà als aspirants començar a inscriure’s de forma telemàtica a partir de dissabte, segons el conseller.



Com a principal novetat d’aquesta convocatòria, segons han informat a Efe fonts policials, figura que s’ha eliminat el límit d’edat (fins ara era per a persones d’entre 18 i 35 anys) perquè els aspirants puguin tenir entre 18 i un màxim de 65 anys, que s’exigiran no només l’ESO sinó també el Batxillerat, la FP-2 o un títol equivalent i que es toleraran els tatuatges visibles més enllà de l’uniforme, encara que amb condicions.



En concret, segons les fonts, no s’admetrà aspirants amb tatuatges de més de quinze centímetres al coll i de més de 70 centímetres al braç, ni aquells que continguin missatges amb valors que no es considerin pertinents, en funció de l’establert pel Codi Ètic de la Policia.



Jané ha destacat que, com va prometre la seua conselleria al Parlament, ha firmat abans de l’estiu la convocatòria per a aquesta promoció de 500 nous mossos d’esquadra, que serà la número 26 i la primera des de l’any 2011, quan es van llicenciar 600 policies.



El conseller ha insistit en la importància que s’incrementi la plantilla de la policia catalana, que actualment té uns 16.800 agents, davant els 18.267 que es va estipular en la Junta de Seguretat del 2006 com la plantilla òptima dels Mossos d’Esquadra.



Jané ha lamentat que des de l’última promoció, el 2011, la plantilla dels Mossos d’Esquadra, que va arribar a superar amb escreix els 17.000 efectius, no només no ha augmentat, sinó que s’ha reduït en uns 400 efectius -en no reposar-se totes les baixes-, malgrat que les "exigències" en matèria de seguretat "són més altes", per l’augment de l’amenaça gihadista i per l’increment del turisme, entre altres aspectes. "Els alcaldes, els municipis, la societat, ens demanen més agents. Davant d’aquesta reclamació, no podíem deixar de convocar, de complir l’objectiu de les 500 places, perquè la pèrdua d’efectius no és admissible," ha exclamat Jané.



El conseller s’ha mostrat convençut que la convocatòria comptarà amb milers d’aspirants i ha garantit que finalment els que superin les proves seran "els més ben preparats". "És un repte, seleccionar als millors, els que puguin donar un millor servei a la ciutadania", ha apuntat el conseller.



En aquest sentit, Jané ha remarcat que als aspirants se’ls exigiran els valors intrínsecs al cos dels Mossos d’Esquadra, com la proximitat al territori i la voluntat de servei a la ciutadania i que facin complir les lleis i les apliquin d’acord amb el codi deontològic policial perquè les seues actuacions siguin "impecables".



Jané ha destacat que, per poder firmar la convocatòria de 500 agents, han donat compliment al requeriment d’Hisenda, que els va forçar a limitar a 50 places la seua proposta inicial, atenent els criteris de reposició. No obstant això, per salvar aquest obstacle i garantir que la convocatòria de 500 places no comportarà problemes jurídics, la Generalitat ha aprovat una nova oferta de places públiques per a 450 agents més, en aquest cas vinculades als Pressupostos Generals de l’Estat, ja han estat publicats al Butlletí Oficial de l’Estat i que, segons Interior, permeten un criteri de reposició més flexible.



Jané ha advertit que la seguretat és un "pilar bàsic" del sistema democràtic i una garantia per a l’estat social, pel que s’ha mostrat convençut de que la ciutadania "assegurança" que recolza, en l’actual context d’amenaça gihadista, que la policia catalana inverteixi més en mitjans materials i personals.