Sánchez avisa a Rajoy que si no parla amb Puigdemont ell prendrà la iniciativa

EFE Actualitzada 06/07/2017 a les 18:01

El líder socialista i el president del Govern s’han reunit durant dos hores i mitja

© Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en un moment de la reunió. EFE

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dijous al president Mariano Rajoy que el Govern d’Espanya "obri vies de diàleg" amb el Govern de Catalunya i li ha dit que, si no ho fa, els socialistes plantejaran "iniciatives legislatives" en aquesta matèria perquè siguin consensuades. Segons ha explicat la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, després de la reunió de dos hores i mitjana entre Sánchez i Rajoy, aquest ha assegurat al líder socialista que ho anava a estudiar.



Robles no ha volgut avançar en què consistirien aquestes iniciatives legislatives, però ha recordat que "per allà passen totes les normes que tenen rang de llei" i ha apuntat que les possibilitats són "molt àmplies: reforma constitucional i tota mena de normes en matèria de finançament".



"Es veurà en el seu moment, no es poden avançar esdeveniments", ha recalcat la portaveu socialista, mentre ha defensat que si el Govern espanyol i català no inicien un diàleg per resoldre la crisi territorial de Catalunya, el PSOE "no es resigna a ser un convidat de pedra", sinó que farà una "oposició útil que aporti idees i solucions".



També ha subratllat que, si bé durant la trobada no s’ha parlat de la possibilitat d’aplicar l’article 155 de la Constitució davant del desafiament independentista català de l’1-O, l’executiva del PSOE entén que "aquesta solució mai no seria procedent ni li donaria suport".



Durant la seua trobada, en la que Sánchez ha reiterat una vegada més a Rajoy que "sempre tindrà el suport del PSOE en la defensa d’al legalitat i la Constitució", el líder socialista ha demanat al president "mesura" en el tractament del que està passant a Catalunya, a fi d’"evitar determinades declaracions que puguin entendre’s com una provocació" i que, segons el seu parer, són "innecessàries".



En la seua compareixença, Robles ha posat èmfasi que Sánchez ha transmès a Rajoy la seua "exigència de no quedar-se quiet i esperar a veure que passa l’1 d’octubre". També ha incidit que "el que governa és el que ha de presentar proposades" i que hauria de fer reflexionar al Govern el fet de què cinc any després que comencés aquesta crisi "no només no s’hagi avançat, sinó que estiguem pitjor que en el 9 N". "No es pot un atrinxerar en plantejaments absolutament defensius, sinó que cal donar solucions", ha reivindicat la representant socialista, per a qui el diàleg entre Rajoy i Puigdemont és "imprescindible" i hauria de passar per reunions entre els seus respectius governs.



Per als socialistes la reunió no només ha estat "útil" i "cordial", sinó que en ella el president i el cap del principal partit de l’oposició han convingut que "a partir d’ara la comunicació entre ambdós serà "absolutament fluida".



Robles ha dit que, encara que Rajoy i Sánchez són dos polítics "molt diferents", els dos tenen un "profund sentit d’Estat". Ha assegurat a més que la reunió "no ha estat un monogràfic de Catalunya", sinó que també han parlat de política internacional, on han tingut una "absoluta sintonia", i de política social.



Sánchez li ha traslladat a Rajoy la preocupació del PSOE davant de la decisió dels EUA d’abandonar l’acord de París sobre canvi climàtic i li ha demanat que aquest assumpte sigui una prioritat del Govern i que impulsi que així es reculli també en els acords de la cimera del G-20 a la qual assistirà aquesta setmana.



El líder socialista ha transmès a Rajoy que el PSOE donarà suport "sense fissures" a la posició de la UE sobre el Brexit i li ha expressat la seua "enorme preocupació" davant de la crisi de refugiats i d’immigració. "No pot tornar a passar un drama com el que s’ha produït al mar d’Alborán, aquesta societat no pot ser insensible que hi hagi 50 morts", ha dit Robles després d’indicar que Sánchez li ha demanat també el president que "no es posi de perfil" davant d’aquest problema.



En política social, ha exigit al president que assoleixi un acord amb els sindicats sobre la pujada salarial i li ha advertit que qualsevol retallada de la "guardiola de les pensions" es trobarà amb l’oposició dels socialistes. També li ha plantejat la seua preocupació per l’ocupació jove i els aturats de llarga durada i han abordat mesures contra la violència de gènere en el marc de la subcomissió parlamentària, que el PSOE vol que no es quedin en un "brindis al sol".