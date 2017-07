Comença a Hamburg la cimera del G20, amb nous aldarulls als carrers

EFE Actualitzada 07/07/2017 a les 11:23

Serà escenari de l’esperada primera entrevista entre Trump i Putin

© El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, arriba a la cimera del G20. EFE

La cimera del G20, que reuneix a Hamburg els líders de les principals economies del món i les potències emergents, va començar aquest divendres amb una reunió centrada en el terrorisme internacional, mentre als carrers es registraven de nou enfrontaments entre policia i manifestants. La cancellera alemanya, Angela Merkel, amfitriona de la cita, va rebre els seus convidats al recinte firal de la ciutat portuària, presa per la policia per garantir la seguretat de les delegacions.



Després del "retir" dels mandataris per analitzar el combat del terrorisme gihadista, arribaran a la mesa de negociació els dos assumptes més difícils de la cimera per la falta de consens amb els Estats Units: el lliure comerç i la lluita contra el canvi climàtic.



Merkel es va reunir ahir amb el president nord-americà, Donald Trump, per intentar aplanar el camí d’un acord, encara que les delegacions assumeixen que els equips negociadors continuaran treballant fins l’últim moment. En paral·lel a les sessions plenàries, Hamburg serà avui escenari de l’esperada primera entrevista entre Trump i el president rus, Vladímir Putin.

"Espero amb interès totes les reunions d’avui amb líders mundials, incloent la meua reunió amb Vladímir Putin. Molt a discutir", va assegurar Trump en el seu compte de Twitter en començar la jornada.



Té en agenda també la seua primera reunió bilateral amb el president mexicà, Enrique Peña Nieto, que va cancel·lar una visita a la Casa Blanca a començaments d’any per les tensions sobre el mur que el president nord-americà planeja construir a la frontera i fer que Mèxic pagui.