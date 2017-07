© L'Arxiu Nacional de Catalunya publica la llista de persones i entitats condemnades pel franquisme

Inclou el nom i cognoms, tipus de procediment, pena imposada i dates, entre altres dades

L'Arxiu Nacional de Catalunya ha publicat aquest divendres la llista de víctimes del franquisme que repara jurídicament a través de la llei aprovada pel Parlament la setmana passada La llista recull 66.590 persones físiques i 15 jurídiques que van patir procediments judicials durant la Guerra Civil i la dictadura franquista "per la seua afiliació política, sindical, associativa, per les seues idees o creences o per les seues opcions vitals".La llista inclou el nom i cognoms de la persona represaliada, sexe, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen també les persones que van ser executades.