L'Estat revisa a l'alça la liquidació del 2015 i transferirà a Catalunya 226 milions més

EFE Actualitzada 07/07/2017 a les 14:06

Aprovat el dèficit de les CCAA que rebutgen sis del PSOE, Catalunya i Cantàbria

© El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i el secretari d'Estat de Pressupostos, Alberto Nadal, a l'inici de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. EFE

Les comunitats tindran 1.200 milions d’euros addicionals per finançar-se procedents de la liquidació definitiva de l’exercici del 2015, que ha estat positiva per a elles, segons els ha informat aquest divendres el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).



Així ho ha explicat al terme de la reunió el secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, qui ha assenyalat que Montoro ha elevat al ple del CPFF la liquidació definitiva d’aquest exercici, que va sortir positiva per a les comunitats ja que finalment l’economia va ser millor del que el Govern havia previst en els Pressupostos Generals de l’Estat.



En concret, seran 1.199,05 milions addicionals a repartir entre les comunitats, de manera que la previsió de liquidació fixada inicialment en 7.424,86 milions passa a 8.623,91 milions.



Catalunya serà la comunitat que més diners rebi a compte d’aquest concepte, en concret 266,58 milions addicionals.



El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) ha aprovat avui elevar en una dècima, fins el 0,4 %, l’objectiu de dèficit per a 2018 i el 0,1% per al 2019, quan era del 0%, i ho ha fet amb el rebuig de sis comunitats socialistes (totes menys Extremadura, que es va abstenir), Cantàbria i Catalunya.



Si bé Catalunya es va posicionar en contra, no va poder votar en enviar la Generalitat com a representant al secretari d’Economia, Pere Aragonés, i, estatutàriament, en aquest fòrum només poden votar els consellers autonòmics.



Van votar a favor dels nous objectius de dèficit quatre comunitats del PP (La Rioja va ser absent), les ciutats autònomes Ceuta i Melilla, i les Canàries, que ahir va aconseguir del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, el compromís perquè les illes puguin destinar el superàvit d’aquest any a inversions productives.



El Consell d’aquest divendres, presidit per la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i Montoro, se celebra a només una setmana de l’anterior, i amb la pretensió de suavitzar els objectius de dèficit de les comunitats i permetre’ls una folgança de despesa més important.