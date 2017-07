Podem crida a participar activament en el referèndum

Perquè no "es pot ser neutral" i per denunciar l’"immobilisme" i l’"autoritarisme" del Govern del PP

Podem ha fet aquest divendres una crida a participar "activament" en el referèndum d’independència previst pel Govern per a l’1 d’octubre com una mobilització "social i políticament legítima", perquè no "es pot ser neutral" i per denunciar l’"immobilisme" i l’"autoritarisme" del Govern del PP.



El consell ciutadà de Podem Catalunya, màxim òrgan de decisió de la formació, va ratificar dijous per unanimitat participar "activament" en el referèndum de l’1-O, malgrat no compartir el "format" del referèndum que ha previst l’executiu català, perquè no "es pot ser neutral" ni "equidistant", "ni donar l’esquena" a la reivindicació dels catalans.



"Tot i el desacord en les formes, contingut, contradiccions i falta de garanties jurídiques i reconeixement internacional, Podem fa una crida a l’esperit del 15M per fomentar la participació i votació" l’1 d’octubre, resa el document de vuit punts aprovat ahir per unanimitat, en el qual la formació morada defineix el seu posicionament davant del referèndum.



En el manifest aprovat dijous, Podem diu ser conscient de la "instrumentalització" del referèndum per part de l’executiu català, però assenyala que el partit, com a "força de ruptura democràtica", no donarà "l’esquena" a la ciutadania.



En una vetllada crítica als 'comuns’, que dissabte votaran el seu posicionament davant l’1-O, i sense citar-los explícitament, el secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, ha defensat en roda de premsa que "les forces progressistes no poden romandre neutrals" davant del referèndum.



A més, segons consta al document i com ha explicat Fachin, el partit morat farà campanya "cridant al debat i participació l’1 d’octubre", si bé no demanaran el vot per a cap de les opciones,'sí' o no 'no'a la independència.



El partit que lidera Fachin considera que el Govern del PP "no té legitimitat per amenaçar ni boicotejar una consulta ciutadana", mentre denuncia el seu "immobilisme" i "autoritarisme": "Lamentablement, la impossibilitat de fer un referèndum es deu a l’actitud irresponsable en actitud del PP", ha agregat Fachin. La formació morada advoca, a més, per construir un Estat plurinacional i federal en "fraternitat" amb la resta de pobles de l’Estat.



Fachin ha opinat que una "participació massiva" l’1 d’octubre suposa un "missatge polític" per al Govern del PP que posaria en evidència el seu "immobilisme" però, paral·lelament, ha advertit al Govern de Carles Puigdemont que "difícilment es pot declarar una independència efectiva si no la reconeix l’Estat".