VÍDEO. Moment de la detenció del pistoler de Gavà

Els Mossos li atribueixen els homicidis de Montroig i Vilanova

Imatges privilegiades captades des del nostre helicòpter del moment de la detenció de l'autor del tiroteig a Gavà. Bona feina companys! pic.twitter.com/tnU9Wcb760 — Mossos (@mossos) 7 de julio de 2017

Els Mossos d’Esquadra atribueixen al pistoler que van detenir aquest dijous després de tirotejar a dos policies locals de Gavà (Barcelona) l’homicidi d’un home el passat 3 de juliol a Mont-roig del Camp (Tarragona) i el d’un cambrer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), comès el passat 29 de juny.Segons han informat a Efe fonts de la investigació, els Mossos d’Esquadra han conclós que Jorge C.C., de 44 anys i nacionalitat espanyola, que va ser detingut dijous després de tirotejar dos policies locals, és l’autor del recent crim d’un home de 63 anys a la seua casa de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, i de l’assalt a un bar de Vilanova, on va tirotejar un cambrer que va morir i la propietària del local, que va quedar ferida crítica.A més dels dos homicidis consumats a Mont-roig i Vilanova, els Mossos també atribueixen al detingut tres temptatives d’homicidi: els dos agents de la policia local que va tirotejar ahir i la propietària del bar de Vilanova, que es recupera de les lesions sofertes el 29 de juny.Els Mossos d’Esquadra registren avui el domicili del detingut, natural de Calafell (Tarragona) i empadronat actualment en la urbanització Muntanya del Mar de Canyelles (Barcelona), on ahir va ser detingut en una zona boscosa, a la recerca de pistes per aclarir la motivació dels seus assalts.Jorge C.C. va assaltar ahir al migdia amb una rèplica d’un subfusell AK-47 a dos agents de la policia local de Gavà que s’havien atansat al seu vehicle després que estigués rondant pels voltants del tanatori d’aquesta localitat, on ahir s’oficiava precisament el vetllatori per l’home assassinat per arma de foc el 3 de juliol en Mont-roig del Camp. El conseller d’Interior, Jordi Jané, ja va anunciar ahir a la nit que la munició utilitzada en el tiroteig de Gavà és la mateixa que es va fer servir en l’homicidi de Miami Platja. Després de diverses indagacions, els Mossos d’Esquadra han arribat a la conclusió que el detingut, que no tenia antecedents penals, també va tirotejar mortalment el cambrer del bar Sindicat del Vi, de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el passat 29 de juny, i va deixar crítica també per ferides de bala a la propietària del local, ambdós d’origen hongarès.L’home, que ahir al migdia anava sol al seu vehicle, rondava pels voltants del tanatori de Gavà quan cap a les 15.15 hores se li va atansar un agent de la policia local de Gavà per donar-lo l’alto a causa de la seua actitud sospitosa.Sense mediar paraula, i des del seu propi vehicle, Jorge C.C. va disparar a l’agent a la cama i, en la seua fugida també va tirotejar l’altre policia local, que romania al seu cotxe patrulla, en aquest cas deixant-lo en estat crític en impactar un projectil al seu rostre.Després d’efectuar diversos trets contra els dos policies locals, l’home va fugir amb el seu cotxe, una Alfa Romeo de color verd, fins que una patrulla dels Mossos d’Esquadra apostada a la C-31, que integrava el dispositiu de recerca, li va donar instruccions perquè s’aturés.El fugitiu no només no va detenir el vehicle, sinó que va intentar atropellar els dos mossos, que van respondre amb diversos trets perquè desviés la seua ruta, davant del que l’home va fer un gir de volant i es va dirigir cap a la urbanització de La Muntanya de Mar de Canyelles, on actualment està empadronat. Una vegada allà, va abandonar el cotxe i va fugir cap a una zona muntanyosa, en la qual va ser arrestat poc després sense oposar resistència.