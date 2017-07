Colau facilitarà les votacions l’1-O

Però dubte que sigui un referèndum efectiu

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat avui que l’Ajuntament facilitarà el desenvolupament del referèndum que el Govern vol celebrar l’1 d’octubre, "sigui el que sigui, una mobilització o un referèndum," encara que ha dubtat que si finalment es produeix la votació "sigui un referèndum efectiu".

"No hi ha convocatòria. No sabem ni tan sols si hi haurà urnes o no. Però la meua predisposició a participar és claríssima", ha dit l’alcaldessa en ser preguntada sobre si ella aniria a votar l’1-O.

La dirigent de Barcelona a Comú i Catalunya a Comú ha afirmat que aquests partits són "espais sobiranistes que consideren que és necessari un referèndum efectiu per decidir la relació de Catalunya amb l’Estat".

"Hi ha dubtes raonables, que han expressat fins i tot membres del propi govern català, que la proposta del Govern per a l’1-O sigui un referèndum efectiu, ha afegit l’alcaldessa, que ha fet aquestes declaracions després de presentar l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.