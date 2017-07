Demanen 170 anys de presó per als 21 processats pel cas Cooperació

Entre ells l’exconseller Rafael Blasco

L’Advocacia de la Generalitat sol·licita més de 170 anys de presó per als 21 processats, entre ells l’exconseller Rafael Blasco, a les peces 2 i 3 del cas Cooperació per possibles irregularitats en subvencions a ONG i la construcció d’un hospital a Haití que haurien comès com a "grup criminal".

Segons han informat EFE fonts de Presidència, per a Blasco, que ja compleix condemna per la peça 1 d’aquest cas, se sol·licita una condemna de disset anys i mig de presó.

Quant a la responsabilitat social reclamada als processats, es demanen vuit milions d’euros, dels quals tres serien pel "dany moral" causat a l’acció pública de la cooperació i de la Generalitat.