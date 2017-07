Entreguen Espanya a dos viudes de combatents del Dáesh detingudes a Turquia

Una d’elles, va ser dona de Mohamed Hamduch, també conegut com a "el #ecapitador de Castillejos"

Les autoritats turques han entregat a la Guàrdia Civil a les dos dones detingudes a la seua frontera el mes de desembre passat, viudes de dos combatents estrangers del Dáesh, un d’ells Mohamed Hamduch, àlies "Kokito", també conegut com "el decapitador de Castillejos".

Ambdues han estat arrestades per la Guàrdia Civil a la seua arribada a l’aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedents d’Istanbul, acusades de pertinença a organització terrorista, i seran posades a disposició de l’Audiència Nacional, ha informat el ministeri de l’Interior.

Segons es va conèixer en el seu dia, es tracta de Asia Ahmed Mohamed, la viuda de "Kokito" i qui va ser arrestada a Turquia quan intentava tornar a Espanya, país que anava a tornar embarassada d’un altre gihadista que, com el seu anterior marit, va morir en combat a Síria.

L’altra dona és Fátima Akil Laghmich, també viuda d’un altre combatent de l’Estat Islàmic, Mourad Kadi, que va ser arrestada a Turquia. Pretenia arribar a Espanya al costat del seu fill de tres anys.

"Kokito", que va regalar a Àsia com doti el dia del casament un cinturó d’explosius, va aconseguir notorietat mediàtica després d’aparèixer en una fotografia exhibint cinc caps tallats de supòsits soldats sirians i un ganivet ensangonat.

Va morir en combat a primers de novembre de l’any passat, tenia 28 anys i era pare d’un nadó llavors de vuit mesos. Es va incorporar al Dáesh el 2013 i va arribar a encapçalar una unitat composta per almenys 200 combatents.

Les detingudes, sobre qui pesava una ordre internacional de detenció promoguda per la Guàrdia Civil, han romàs en territori de Dáesh durant més de dos anys, en un context de brutalitat extrema, assenyala Interior.

El ministeri subratlla que van viure de manera voluntària sota les condicions del grup terrorista Dáesh i que el nivell d’adoctrinament en l’extremisme religiós "fa d’aquestes persones una amenaça potencial per a la seguretat nacional".

A més, la seua vinculació amb membres molt actius de l’organització les converteix en elements clau per ser utilitzades com "facilitadores" per a l’organització terrorista a Espanya.

La dona de "Kokito" va abandonar Espanya el març de 2014 per arribar a Síria i contreure matrimoni amb "el decapitador de Castillejos", amb qui va tenir un fill.

Mentrestant, un mes més tard, Fátima Akil i el seu fill de poca edat es van traslladar a Síria per trobar-se amb el seu espòs.

A finals de 2015 es té constància de la possible mort dels dos gihadistes marroquins.

Interior recorda que la Guàrdia Civil manté un permanent esforç de control i seguiment de les activitats que aquests combatents terroristes estrangers desenvolupen al llarg de períodes molt prolongats.

L’objectiu és minimitzar el risc que individus amb nivells de radicalització molt alts puguin actuar a Espanya o contra interessos espanyols en l’exterior.

La investigació que ha culminat amb la detenció de les dos activistes de Dáesh s’ha prolongat durant més de dos anys, temps en què ha tingut un paper fonamental la permanent cooperació bilateral amb les autoritats i forces de seguretat de Turquia.

Un "excel·lent nivell de cooperació" que ha fet possible l’arribada a Espanya de les dos detingudes, a les que es prendrà declaració divendres a l’Audiència Nacional.

Els fills menors d’ambdues, que han arribat amb elles, seran entregats als seus familiars.

En el desenvolupament de l’operació ha estat fonamental l’intercanvi d’informació amb els serveis americans, turcs i marroquins.

Des de l’elevació al nivell 4 d’alerta antiterrorista el passat 26 de juny de 2015, les forces de seguretat han detingut 184 terroristes gihadistes en operacions realitzades a Espanya i a l’exterior i a un total de 229 des de principis de 2015.