Munté no descarta canvis en Govern per crear un "conseller del referèndum"

Assegura que competeix al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicar aquestes modificacions si és que es produeixen.

La consellera de Presidència, Neus Munté, no ha descartat avui la possibilitat que es concentri en un conseller l’organització del referèndum, però en tot cas ha subratllat que competeix al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, explicar aquestes modificacions si és que es produeixen.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu català, Munté ha estat preguntada per la informació del diari Ara segons la qual el Govern està estudiant la possibilitat que un membre sigui el "conseller del referèndum", assumint el paper organitzador de l’1-O, per llimar així friccions en el Consell Executiu.

Munté ha evitat valorar la informació periodística, sense desmentir-la, i ha recordat que "a data d’avui" els coordinadors del referèndum del referèndum són el vicepresident, Oriol Junqueras, i el titular d’Afers Exteriors, Raül Romeva. "I si hagués de produir-se algun canvi, no em correspon a mi explicar-lo", ha afegit.

La portaveu el Govern ha subratllat, en aquest sentit, que els canvis en l’executiu autonòmic són "competència única i exclusiva del president de la Generalitat", per la qual cosa, "si això és així i es produeix, segur que donarà compte" el mateix Puigdemont, ha afegit en relació amb aquest possible "conseller del referèndum".

Munté ha recordat que demà Puigdemont compareix en el Parlament per explicar els nomenaments de Santi Vila com a conseller d’Empresa, en substitució de Jordi Baiget, i de Lluís Puig com a titular de Cultura, però no ha concretat si aprofitarà per explicar més modificacions en l’organització del Govern.