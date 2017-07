Puigdemont: Junqueras ja tenia l’encàrrec del referèndum des de setembre

Assegura que ja tenia l’encàrrec d’organitzar un referèndum d’independència des de la qüestió de confiança que va protagonitzar el passat 29 de setembre

© El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont a la seua arribada aquest matí a la sessió de control del parlament de Catalunya, per explicar les modificacions en el Govern després del cessament del conseller Jordi Baiget per dubtar del referèndum.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recalcat avui que el seu vicepresident en el Govern, Oriol Junqueras, ja tenia l’encàrrec d’organitzar un referèndum d’independència des de la qüestió de confiança que va protagonitzar el passat 29 de setembre.

Així ha respost Pugidemont, en la sessió de control del Parlament, quan el líder del PPC, Xavier García Albiol, li ha preguntat per una informació del diari El País segons la qual Junqueras va rebutjar ahir una oferta del propi Puigdemont per ser el comissionat que coordini les tasques per impulsar el referèndum que el Govern vol celebrar l’1 d’octubre.

Segons aquest diari, Junqueras va rebutjar aquesta oferta en una reunió amb Puigdemont ahir al matí, després que el president rebutgés les condicions del vicepresident, entre elles, que la responsabilitat futura sigui compartida amb els consellers del PDeCAT o, en cas contrari, que aquests siguin destituïts.

En la sessió de control en el Parlament, Puigdemont no ha desmentit ni ha confirmat la informació -tampoc no ho han fet fonts del Govern consultades per Efe- i li ha preguntat a Albiol on era el setembre de 2016.

En aquest sentit, Puigdemont ha recordat que en aquelles dates es va celebrar una qüestió de confiança al president, en la qual va anunciar l’encàrrec de coordinar el referèndum a Junqueras, juntament amb el titular d’Afers Exteriors, Raül Romeva, encara que a aquest últim no l’ha citat explícitament.

"Clar que té l’encàrrec (Junqueras), i ho està fent", ha afegit el cap del Govern català.

Si bé és conegut que a Junqueras se li va fer l’encàrrec el setembre passat, el Govern, per boca del seu portaveu Neus Munté, no va descartar ahir que hi hagués nous canvis organitzatius en el gabinet, amb la possibilitat de designar un conseller coordinador específic que assumís totes les tasques del referèndum.

En la seua intervenció, Albiol, per la seua part, ha desitjat que "arribi l’1 d’octubre per veure qui assumeix la responsabilitat del fracàs" d’un procés sobiranista que ha passat "del desprestigi al ridícul".

Ha assenyalat que no se celebrarà el referèndum perquè "els comencen a tremolar les cames, no tenen suport institucional, no tenen urnes, ni paperetes, ni cens, ni locals, ni funcionaris,", i ha plantejat a Puigdemont si no hauria de celebrar un referèndum dins del seu partit, el PDeCAT, per "veure què pensen del seu lideratge".

"Són independentistes de cap de setmana; estan d’acord però mentre no els toquin el patrimoni", ha afegit Albiol, en al·lusió al que va dir el ja exconseller Jordi Baiget, que va témer pel seu patrimoni per la pugna amb l’Estat i els tribunals a comptes del referèndum.