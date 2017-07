Puigdemont: L'1 d'octubre s'acabarà la legislatura autonòmica

Amb un referèndum d’autodeterminació que ha subratllat que no té "cap intenció" que no se celebri

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat avui que "aquesta legislatura autonòmica s’acabarà l’1 d’octubre" amb un referèndum d’autodeterminació que ha subratllat que no té "cap intenció" que no se celebri, malgrat l’oposició frontal de l’Estat.

Així s’ha expressat el president de la Generalitat en una roda de premsa juntament amb el vicepresident Oriol Junqueras per explicar la crisi de Govern: el cessament dels consellers del PDeCAT Neus Munté, Jordi Jané i Meritxell Ruiz i l’ingrés de Jordi Turull, Joaquim Forn i Clara Ponsatí, a més del canvi a la Secretaria del Govern.

Tenint en compte que tots els membres sortints són del PDeCAT, Puigdemont ha agraït al seu partit i a la coordinadora general de la formació, Marta Pascal, el treball, suport i solidaritat.

El president català ha conformat un nou equip per a, ha dit, "completar de la forma més efectiva possible" el referèndum que preveu convocar per a l’1 d’octubre.

Ha subratllat que "aquesta legislatura autonòmica s’acabarà l’1 d’octubre", ja que si guanyés el 'sí' a la secessió s’iniciaria de forma "automàtica" la fase d’"Estat independent" i si guanya el 'no' s’obriria "una nova etapa autonòmica".

Preguntat per què passaria si no es pot celebrar el referèndum, Puigdemont ha respost: "No tenim cap intenció que no hi hagi referèndum".

El president català ha afegit que se li fa "difícil" saber com actuarà l’Estat, perquè "no explica absolutament res de com pensa evitar" la votació, una cosa que creu en tot cas que no hauria de fer "un Estat democràtic del món occidental".

Ha justificat que no s’hagin efectuat els canvis abans pel fet que la Generalitat esperava acordar el referèndum amb el Govern espanyol, proposta que va ser "desconsiderada".

En aquest sentit, ha denunciat l’"hostilitat de l’Estat de forma grotesca", per "criminalitzar la llibertat d’expressió", després que la Guàrdia Civil requerís informació de l’acte de Junts pel Sí per presentar la llei de referèndum que va tenir lloc en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Ha remarcat que, en aquest context, és necessari "coratge, valentia i lleialtat" i ha assegurat que els nous consellers no li han posat "condicions" vinculades a com evolucioni el procés sobiranista i les accions judicials que es derivin, encara que ha insistit que les decisions del Govern seran "col·legiades".

En el mateix sentit, Junqueras ha emfatitzat que totes les decisions per avançar feia el referèndum seran "coresponsables i solidàries".