El Govern camí de l’1-O

Puigdemont relleva Munté i els consellers d’Interior i Educació, com també el secretari de la Generalitat || El president vol blindar el procés davant de les hostilitats de l’Estat

La remodelació del Govern de Carles Puigdemont es va saldar ahir amb els relleus al capdavant de Presidència, Interior i Ensenyament, com la secretaria de l’Executiu, tots càrrecs del PDeCAT, amb què Junts pel Sí es conjura per tirar endavant el referèndum de l’1 d’octubre. Des de Madrid parlen de purga i PSOE i PSC llancen la seua oferta.

Així, davant de les reticències sobre això, va assegurar que totes les decisions que es prenen es fan “en plena sintonia i complicitat” amb el PDeCAT, i que així es traslladen també a nivell territorial.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va concretar ahir una remodelació del seu Govern nomenant tres nous consellers: Jordi Turull (Presidència i portaveu), Joaquim Forn (Interior) i Clara Ponsatí (Ensenyament) i un nou secretari de l’Executiu, Víctor Cullell. Amb aquesta decisió, el president busca blindar l’organització del referèndum de l’1 d’octubre amb un Govern totalment compromès amb la consulta i per fer front a l’“hostilitat” que l’Estat i el Govern central manifesten cap al procés sobiranista.

Surten del Govern els consellers Neus Munté, Jordi Jané i Meritxell Ruiz i el secretari de l’Executiu Joan Vidal de Ciurana, als quals va agrair el seu treball i va assegurar que se’n van per decisió pròpia, no perquè ell ho vulgui: “Fan un pas al costat”, va resumir.

Així, Puigdemont assegura que no tenia motius per cessar ningú, encara que el canvi de Govern es produeix després que s’instal·lés el debat sobre si el grau de compromís de tots els consellers amb l’1-O era el mateix. La crisi del Govern es va obrir la setmana passada quan el llavors conseller d’Empresa, Jordi Baiget, va exposar en veu alta els seus dubtes sobre poder celebrar l’1-O i va ser cessat; allò va obrir l’interrogant de si més consellers havien de ser rellevats entre pors d’alts càrrecs pel seu patrimoni i aquest divendres s’ha revelat la incògnita.

Munté i Jané són els dos noms de més pes de l’Executiu que deixen el càrrec: la primera ha estat la portaveu del Govern en els temps de més confrontació amb l’Estat i fins i tot va arribar a sonar com a substituta de Mas quan aquest va renunciar a president forçat per la CUP. Jané se’n va després d’una setmana en què tota l’oposició li ha reconegut haver pogut celebrar amb el Govern central la Junta de Seguretat.

“La primera de les garanties del referèndum és el Govern. L’1 d’octubre votarem”, va concloure Puigdemont, que va demanar que ningú dubti que hi haurà urnes, paperetes i col·legis electorals oberts encara que existeixi el rebuig frontal del president Mariano Rajoy.

Puigdemont va anunciar la remodelació en una roda de premsa al costat del vicepresident i líder d’ERC, Oriol Junqueras. “Formem un sol equip. No mirem el color. Les decisions són solidàries i compartides”, va dir el president després que es confirmés que els canvis de carteres afecten només membres del PDeCAT. En la mateixa línia va intervenir Oriol Junqueras: “No hi ha consellers del PDeCAT o d’ERC o independents. Hi ha consellers del Govern de Catalunya per ajudar en el treball del president del Govern.”

Puigdemont va recordar que és una “legislatura extraordinària” que finalitzarà l’1 d’octubre amb un d’aquests dos escenaris: la independència o eleccions autonòmiques.

La consellera, que havia sonat per abandonar el Govern, afronta una querella pel procés de compra d’urnes.