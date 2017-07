El PSPV celebra les seues primàries per triar entre Ximo Puig i el "sanchista" Rafa García

Els resultats oficials es donaran a conèixer passades 72 hores però, l’equip de l’actual president espera que sigui proclamat aquesta mateixa nit

El PSPV-PSOE celebra avui les primàries per elegir el secretari general, a les que estan convocats més de 18.400 militants i on el seu actual líder i president de la Generalitat, Ximo Puig, aspira a la reelecció davant de l’altre candidat, el sanchista i alcalde de Burjassot, Rafa García.

El vencedor d’aquestes primàries serà ratificat en el congrés del partit que tindrà lloc a Elx del 28 al 30 de juliol i acabarà així una campanya on ambdós han exhibit suports de diferents sectors per secundar els seus respectius projectes polítics, marcats per les respectives afinitats cap a la presidenta andalusa, Susana Díaz, i el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ximo Puig es presenta com a favorit després d’haver recollit 7.584 avals davant els 4.411 que va presentar el seu rival, que superen els 1.840 suports mínims exigits per formalitzar les candidatures.

La votació és a una sola tornada, pel sistema de sufragi lliure, directe, secret i presencial, des de les deu del matí fins les vuit de la tarda, l’escrutini de la qual es proclamarà de manera definitiva transcorregudes 72 hores, encara que l’equip de Puig espera que per quan es tanquin les 275 meses electorals repartides per la Comunitat Valenciana, serà reelegit secretari general.