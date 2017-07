El director del servei d’emergències 112 dimiteix després de la renúncia de Jané

Federic Aran dimiteix per lleialtat a l’exconseller Jordi Jané, que va renunciar divendres passat

El director del servei d’emergències 112, Federic Aran, també ha dimitit del seu càrrec en la Consellería d’Interior per lleialtat a l’exconseller Jordi Jané, que va renunciar divendres passat, segons han informat Efe fonts de la Consellería.

Aran es va reunir ahir a la nit amb el nou conseller d’Interior, Joaquim Forn, i li va comunicar la seua dimissió per motius personals i professionals i per lleialtat a Jané, de l’ala moderada del PDeCAT, que li va nomenar fa poc més de dos anys, després que aquest abandonés el Govern divendres passat, a dos mesos i mig de la data anunciada per l’Executiu català per a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

La renúncia del responsable del telèfon d’emergències 112 se suma a la que ahir va formalitzar el director de la Policia, Albert Batlle, que avui serà substituït per Pere Soler.