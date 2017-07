El TSJC cita a declarar com investigat a Gordó pel cas del 3%

Per la seua presumpta relació amb el cas del 3% de presumpte finançament il·legal de CDC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar com investigat per a dilluns vinent a l’exconseller de Justicia Germà Gordó, per la seua presumpta relació amb el cas del 3% de presumpte finançament il·legal de CDC.

En una providència, el magistrat del TSJC Carlos Ramos, que investiga el cas, ha citat també a declarar al tresorer de CDC Andreu Viloca, com a testimoni encara que assistit per un advocat donada la seua condició d’investigat en la causa del 3% que dirigeix el jutge d’El Vendrell (Barcelona).