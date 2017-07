La Xina censura els dibuixos de Winnie the Pooh

Per la seua semblança amb el líder xinès i es converteix en un nou símbol de la dissidència

L’osset Winnie the Pooh sembla molestar el règim xinès. No se sap gaire bé si és per la seua inflada panxa o la seua semblança amb el líder xinès, Xi Jinping, però aquesta setmana va acabar sent censurat a les xarxes socials del país temporalment i des d’aleshores s’ha convertit en un símbol més de la dissidència.

Tot va començar el 2013, quan el president xinès, Xi Jinping, realitzava la seua primera visita als Estats Units com a cap d’estat i allà, passejant al costat del seu llavors homòleg nord-americà, Barack Obama, va començar a fer-se viral un "meme" o caricatura d’ambdós, comparant-los amb Winnie the Pooh i el seu inseparable amic Tiger.

Des d’aleshores, l’osset ha aparegut en altres històriques ocasions per parlar de Xi: des de quan va estrènyer la mà del primer ministre nipó, Shinzo Abe, inici del desglaç entre ambdós països, fins quan va saludar les tropes en la desfilada militar que Pequín va organitzar el 2015.

En el primer d’aquests esdeveniments, Xi i Abe es convertien en Winnie i el trist ruquet Eeyore a internet, donant-se la mà amb un gest molt semblant; i en el segon, Winnie apareixia en nombroses caricatures pujat a un vehicle de forma similar al comandant Xi passant revista als soldats.

És difícil saber què ha portat a les autoritats xineses a censurar a l’estimat ós precisament ara, però se suma a altres accions similars dels censors que per a alguns voregen l’extrem i mostren el culte al líder que Xi Jinping promou, mentre concentra cada vegada més poder de cara a l’important congrés que celebrarà el Partit Comunista aquesta tardor.

"Evidència que el Govern xinès està tan nerviós que ni tan sols no té sentit de l’humor. També l’estatus d’emperador de (president) Xi Jinping, que no tolera ni aquest tipus de bromes", considera en declaracions Efe Patrick Poon, investigador d’Amnistia Internacional per a la Xina.

Els nous límits a la xarxa del país també han afectat aquests dies a aplicacions fins ara permeses, com WhatsApp, que no està funcionant amb normalitat.

És precisament en aquest i altres serveis de missatgeria estrangers on el col·lectiu de dissidents o activistes ha compartit aquests dies informació sobre el Nobel de la Pau Liu Xiaobo, mort sota custòdia dijous passat, per evitar les populars aplicacions xineses que passen informació al règim.

El cas Liu també ha generat una extensa campanya de censura per silenciar les crítiques, ja que la seua mort per càncer després de passar els seus últims gairebé 9 anys a la presó per defensar la democràcia ha tornat a generar preocupació sobre el deteriorament dels drets humans a la Xina.

"Desde Liu Xiaobo fins Winnie: el Govern xinès no diferencia. Tots signifiquen inestabilitat", opina en un missatge enviat a Efe el dissident Badiucao, famós caricaturista xinès establert a Austràlia.

Per a ell, la censura li ha donat un nou enfocament al seu treball i ja ha difós múltiples caricatures a Twitter (@badiucao) sobre el president Xi amb el seu nou "trofeu": el cap de l’ós més popular de Disney.

En aquesta xarxa social (bloquejada al país) ha aparegut un nou compte a nom del "Dissident Pooh", la imatge del qual mostra a Winnie llegint el manifest polític que va portar a la presó al nobel i intel·lectual xinès, la Carta 08, que demanava reformes democràtiques.

"(Censurar a Winnie) no és una mostra de poder, sinó una humiliació a si mateixos", afirma l’artista.

Winnie va començar a desaparèixer a les principals xarxes socials del país, com Wechat, un híbrid entre el WhatsApp i el Facebook occidental extremadament popular al país; però des de fa unes hores ja tornava a escena sense problemes.

"De fet, jo he utilitzat la meua aplicació de Wechat i puc trobar la informació que esmentes", responia avui el portaveu del ministeri de Exteriors Lu Kang, a preguntes dels periodistes sobre el tema.

Winnie torna a ser lliure, però des d’avui té una nova faceta, com mostrava el seu nou compte a Twitter: "Una nació d’ovelles engendrarà un Govern de llops", advertia el dolç ós des del seu nou altaveu.