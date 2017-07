Montserrat qualifica de "feble, fracassat i sectari" al Govern català

Després de la dimissió del director dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle

La ministra de sanitat, Dolors Montserrat, ha dit avui que, després de la dimissió ahir del director dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, "estem veient (a Catalunya) un Govern feble, fracassat i sectari", a la qual cosa l’Executiu central respon amb la fortalesa de la democràcia, la fermesa de la llei i el compliment de la llei.

En declaracions als periodistes després de visitar les instal·lacions de l’Agència Espanyola del Medicament, Montserrat ha indicat que "el Govern de Catalunya va fer dimitir a un alt càrrec que volia complir la llei perquè ha de complir la llei", amb referència a la dimissió del director dels Mossos d’Esquadra, Albert Batlle.

La titular de Sanitat ha explicat que el Govern central "escolta, dialoga i acorda dins del marc legal l’interès general" i ha posat l’exemple dels Pressupostos Generals de l’Estat, el sostre de despesa aprovada amb set forces polítiques diferents i l’aposta d’Espanya com a projecte de país perquè l’Agència Europea del Medicament (EMA) vagi a Barcelona.

"El que és bo per a Barcelona és bo per a Catalunya i el que és bo per a Catalunya és bo per a Espanya", ha assenyalat Montserrat, que ha afegit que "el Govern espanyol és de tots els espanyols, els 47 milions d’espanyols, i garanteix l’estabilitat, el creixement econòmic, la creació d’ocupació i el compliment de la llei".

Per això, ha llançat "un missatge de tranquil·litat i de fermesa per la grandesa de la democràcia i del compliment de la llei".

En ser preguntada si el referèndum independentista a Catalunya pot perjudicar l’elecció de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament, ha subratllat que "el procés de selecció és el 20 de desembre i l’1 d’octubre no hi haurà referèndum" a Catalunya, per la qual cosa, segons el seu parer, "Espanya continuarà sent aquest gran país amb un gran marc democràtic i de convivència".